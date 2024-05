Ofelia Medina y Lorena Maza se desmarcan del manifiesto que llama a votar por Xóchitl

La directora de teatro Lorena Maza contestó las publicaciones de Letras Libres y Nexos para expresar que no autorizó el uso de su nombre, por lo que pidió su rectificación y corrección.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– A pesar de que más de 250 personas de la autollamada comunidad intelectual difundieron ayer un manifiesto en apoyo a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, la actriz Ofelia Medina y la directora Lorena Maza pidieron esta mañana que sus nombres fueran borrados de la lista, ya que no “suscriben” dicho documento.

A través de redes sociales, la reconocida actriz lamentó que su nombre fuera incluido dentro de la lista de firmantes, lo que consideró un “error”, ya que no apoya el “manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez”.

“Lamento el error del responsable de la publicación del ‘Manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez’, de haber incluido mi nombre entre los firmantes de dicho manifiesto, el cual no suscribo”, escribió esta mañana.

Lamento el error del responsable de la publicación del “Manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez”, de haber incluido mi nombre entre los firmantes de dicho manifiesto, el cual no suscribo. — Ofelia Medina (@ofeliamedinaweb) May 21, 2024

En la impresión del desplegado, en la parte superior del lado derecho se puede ver un nombre tachado en color negro, el de la actriz Ofelia Medina. Según explicó ayer mismo Roger Bartra, uno de los intelectuales que organizó y apoyó la iniciativa, el rayón sobre el nombre se hizo porque hubo un error de impresión.

“Hubo un error. Yo no me encargué de esa parte. Creo que es otra Ofelia y que alguien le puso el nombre de la actriz. No es la actriz. Hubo un error”, reconoció Bartra.

Además, el escritor detalló que en el documento presentado ayer no se encontraban la totalidad de las y los intelectuales, y que en los medios Letras Libres y Nexos se encontraría la lista completa, en la cual ya no aparecen esta mañana los nombres de Ofelia Medina, ni de Lorena Maza.

Por su parte, la directora de teatro contestó las publicaciones de Letras Libres y Nexos, así como la publicación de Ofelia Medina, para expresar que nunca fue consultada por el grupo para firmar el documento, por lo que no autorizó el uso de su nombre.

“Yo lamento también el error pues mi nombre fue incluido sin yo autorizarlo”, reviró en X, antes Twitter.

Lorena Maza ya no está tomada en cuenta en la actualización de ambas revistas; sin embargo, sí apareció en la lista original, pues en los medios de comunicación que replicaron la totalidad de los nombres, todavía se mantiene.

INTELECTUALES PIDEN VOTAR POR XÓCHITL

Yo no firme ese documento. Por favor rectifiquen y corrijan el error. — Lorena Maza (@lorenamazac) May 21, 2024

Ayer, más de 250 personas, quienes se definieron como integrantes de la comunidad cultural y entre quienes se encuentran los intelectuales opositores, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, difundieron un manifiesto en el llamaron a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

“Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada”, leyó ayer, en la Escuela Nacional de Ingenieros y frente a Xóchitl Gálvez, el antropólogo Roger Bartra, una de las voces convocantes a la concentración opositora del pasado domingo.

Desde el inicio del proceso interno de la oposición, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, entre otros de los firmantes, se han manifestado a favor de la figura de Xóchitl Gálvez. A través de Nexos y de Letras Libres, han dedicado, por ejemplo, diversos artículos ya sea para enaltecer su figura o para aconsejarle, como sucedió recientemente con Castañeda, el excanciller de Vicente Fox, quien le sugirió atacar a Claudia Sheinbaum desde el Segundo Debate Presidencial aún cuando rompiera las reglas acordadas por los partidos.

Yo lamento también el error pues mi nombre fue incluido sin yo autorizarlo. — Lorena Maza (@lorenamazac) May 21, 2024

Ante el respaldo, Gálvez Ruiz les dijo ayer a las y los abajofirmantes: “Los necesito para llegar al final del camino”, lo que le valió aplausos y que los intelectuales se pusieran de pie. La candidata subrayó que ella ofrece el trabajo en conjunto, por lo que estaría dispuesta a invitar a su Gobierno a políticas como Patricia Mercado, legisladora de Movimiento Ciudadano.

La exsenadora del Partido Acción Nacional (PAN) recalcó que aunque la interrogan por los políticos que fueron propuestos por los partidos que representan, por ejemplo, para ocupar legislaturas plurinominales, cargos que buscan los dirigentes del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés. “Ningún partido me ha puesto algún tipo de cuota o impedimento”, afirmó.

Xóchitl Gálvez agradeció que los intelectuales apoyaran su campaña y señaló que “están apoyando el proyecto que garantiza que México siga siendo un país democrático, tengan la certeza que si algo me caracteriza, es que soy una mujer que sabe crear equipo plurales”.

EMPRESAS Y FAMOSOS NIEGAN RESPALDO A XÓCHITL

Xóchitl Gálvez ha difundido a lo largo de su campaña supuestos mensajes de apoyo a su campaña presidencial; sin embargo, los mismos implicados han salido a desmentir a la abanderada del PRI y PAN, lo que ha provocado críticas por la manera en la que está buscando posicionarse en la preferencia del electorado rumbo a los comicios del próximo 2 de junio.

En enero de 2024, por ejemplo, Xóchitl Gálvez publicó un video en el que aseguró que el rapero Santa Fe Klan le había externado su apoyo en la contienda presidencial. En el clip, se escucha al músico decir “qué bueno que apoya al barrio, jefa”, lo que desató gran polémica en redes sociales.

“Yo te conozco, cabrón”, expresó la panista cuando se encontró al cantante de música urbana. “Oye, Santa Fe, ¿unas rimitas o qué?”, preguntó Gálvez. En respuesta, el rapero expresó: “Qué chido que apoya al barrio, jefa. Échele muchas ganas y mucho éxito”. Por su parte, Xóchitl concluyó: “Arriba Santa Fe, puro chingón”.

Tras la viralización del video, muchos internautas criticaron a Santa Fe Klan, ya que consideraron que el propósito de la candidata presidencial de la oposición era el de captar a su favor el voto de los jóvenes mediante las afirmaciones de que contaba con el apoyo que le expresó el rapero guanajuatense.

Pero el propio Ángel, nombre real de Santa Fe Klan, tuvo que desmentir a Gálvez, incluso aseguró que no sabía de quién se trataba, y que sólo convivió con ella como lo haría con cualquier otro de sus seguidores. “Ni sabía quién era, así me para la gente. Yo nada más le dije: ‘Suerte, échale con todo’. Es que yo no sé de esto, yo no sabía”, afirmó el rapero.

Una situación similar se presentó a mediados de marzo, cuando Xóchitl Gálvez publicó un video en su cuenta de TikTok en el que aseguró que en el 2010, cuando buscaba la gubernatura del estado de Hidalgo, la banda de rock Molotov le expresó su apoyo con una canción.

“Molotov es un grupo musical que aprecio mucho, y ellos hicieron mi canción cuando fui candidata a Gobernadora en el estado de Hidalgo. ‘¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene Xóchitl! ¡Que sí, que no, que como chingados no!’”, aseguró, la ahora candidata presidencial, que así sonaba el tema.

Sin embargo, por medio de redes sociales, Molotov no tardó en emitir un comunicado en el que desmintió que estuviera apoyando a alguno de los candidatos e incluso prohibió el uso de su música con fines electorales, debido a que no sería congruente con la filosofía que maneja la agrupación, sostuvieron.

Además, la banda hizo énfasis en que no apoya a ninguno de los candidatos.

A finales del mes de febrero, tras concluir su denominada conferencia de la verdad, Xóchilt recibió un enorme ramo de rosas, presuntamente de parte del influencer conocido como “Flores el Patrón”, quien caracterizado de “buchón” entrega personalmente ramos exuberantes de flores, situación que la candidata presidencial no tardó en presumir en su cuenta de TikTok. Sin embargo, el propio “Patrón” fue quien aseguró que él no entregó el ramo de flores, ya que, dijo, no está interesado en involucrarse en asuntos políticos, por lo que se presume que contrataron a un imitador para que hiciera dicha entrega.

También, a finales de marzo, circularon fotografías de un vaso con el logotipo de la empresa Starbucks que también tenía impreso el nombre de Xóchitl Gálvez, motivo por el que la empresa internacional se deslindó del diseño del recipiente para café y aseguró no promueve ningún tipo de partido político.

La imagen del vaso de Starbucks con el nombre impreso de Gálvez surgió luego de que la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México propusiera que las y los consumidores pidieran su café con una “X”, un corazón o su nombre, esto con el fin de amplificar su apoyo.

–Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz y Montserrat Antúnez