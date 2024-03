Empresas y famosos niegan haber respaldado a Xóchitl Gálvez, como ella ha presumido

Tras el arranque de las campañas que conllevan el actual proceso electoral por el que actualmente México atraviesa, los candidatos están buscando hacerse del mayor número de simpatizantes a costa de los que sea, para lo cual, incluso, recurren a la desinformación y las mentiras, como es el caso de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, ha difundido en los últimos días supuestos mensajes de apoyo a su campaña presidencial, sin embargo, los mismos implicados han salido a desmentir a la abanderada del PRI y PAN, lo que ha provocado críticas por la manera en la que está buscando posicionarse en la preferencia del electorado rumbo a los comicios del próximo 2 de junio.

De esta manera, la candidata opositora ha difundido a través de sus redes sociales supuestos mensajes de apoyo a su causa, en muchos de los cuales ha involucrado a personajes del mundo de la farándula o a marcas que están en tendencia actualmente. Sin embargo, los mismos implicados han salido a desmentir ese supuesto apoyo que Xóchitl les atribuye.

En enero de 2024, por ejemplo, Xóchitl Gálvez publicó un video en el que aseguró que el rapero Santa Fe Klan le había externado su apoyo en la contienda presidencial. En el clip, se escucha al músico decir “qué bueno que apoya al barrio, jefa”, lo que desató gran polémica en redes sociales.

“Yo te conozco, cabrón”, expresa la panista al momento en que se encuentra al cantante de música urbana, “oye Santa Fe ¿unas rimitas o qué?, continúa diciendo Gálvez, y en respuesta el rapero expresa: “qué chido que apoya al barrio jefa, échele muchas ganas y mucho éxito”. Por su parte, Xóchitl concluye diciendo: “Arriba Santa Fe, puro chingón”.

Tras la viralización del video, muchos internautas criticaron a Santa Fe Klan, ya que consideraron que el propósito de la candidata presidencia de la oposición era el de captar a su favor el voto de los jóvenes mediante las afirmaciones de que contaba con apoyo que le expresó el rapero guanajuatense.

Pero el propio Ángel, nombre real de Santa Fe Klan, tuvo que desmentir a Gálvez, incluso aseguró que no sabía de quien se trataba, y que sólo convivió con ella como lo haría con cualquier otro de sus seguidores. “Ni sabía quién era, así me para la gente. Yo nada más le dije ‘suerte, échale con todo’, es que yo no sé de esto, yo no sabía”, afirmó el rapero.

Una situación similar se presentó a mediados de marzo, cuando Xóchitl Gálvez publicó un video en su cuenta de TikTok en el que aseguró que en el 2010, cuando buscaba la gubernatura del estado de Hidalgo, la banda de rock Molotov le expresó su apoyo con una canción.

“Molotov es un grupo musical que aprecio mucho, y ellos hicieron mi canción cuando fui candidata a Gobernadora en el estado de Hidalgo. ‘¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene Xóchitl!, ¡Que sí, que no, que como chingados no!’”, aseguró, la ahora candidata presidencial, que así sonaba el tema.

Sin embargo, por medios de redes sociales, Molotov no tardó en emitir un comunicado en el que desmintió que estuvieran apoyando a alguno de los candidatos e incluso prohibió el uso de su música con fines electorales, debido a que no sería congruente con la filosofía que maneja la agrupación, aseguraron.

“En los últimos procesos electorales varios candidatos de varios partidos han tratado de lucrar con el uso no autorizado de nuestras canciones, lo que incluso motivó que hayamos tenido que presentar denuncias penales ante la FGR por el uso no autorizado de varias de nuestras canciones”, indicó el mensaje.

Además, la banda hizo énfasis en que no apoyan a ninguno de los candidatos.

“Por congruencia con la mística y filosofía de la banda, Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto es mucho, en todos lados”, agrega el texto.

🚨 La Banda Molotov Batea a @XochitlGalvez Esto después que la panista había presumido que Molotov le había hecho una canción cuando fue candidata a Hidalgo. Ahora @MolotovBanda la desmiente y prohíbe que cualquier político use sus canciones. Nadie quiere… pic.twitter.com/hLRiIwNfu8 — MorenaSíChapulinesNO La Catrina Norteña #PlanC (@catrina_nortena) March 13, 2024

Ahí no han parado sus intención de involucrarse con personajes famosos.

A finales del mes de febrero, tras concluir su denominada conferencia de la verdad, Xóchilt recibió un enorme ramo de rosas, presuntamente de parte del influencer conocido como “Flores el Patron”, quien caracterizado de “buchón” entrega personalmente ramos exhuberantes de flores, situación que la candidata presidencial no tardó en presumir en su cuenta de TikTok.

“Los Xochilovers no se olvidaron de mi [sic] este 29 de febrero”, señala la descripción del video. Sin embargo, el propio “Patrón” fue quien aseguró que él no entregó el ramo de flores, ya que, dijo, no está interesado en involucrarse en asuntos políticos, por lo que se presume que contrataron a un imitador para que hiciera dicha entrega.

“Sólo para aclarar: yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa y, como a mí no me interesa, no me presto a juegos políticos (…) usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político ¡jamás!”, sostuvo el conocido influencer.

Esta semana se sumó otro episodio más luego de que en redes sociales circularon fotografías de un vaso con el logotipo de la empresa Starbucks que también tenía impreso el nombre de Xóchitl Gálvez, la empresa internacional se deslindó del diseño del recipiente para café y aseguró no promueve ningún tipo de partido político.

#Viral #Nacional, Se viraliza en redes sociales la imagen de un supuesto vaso de #Starbucks que apoya la campaña de Xóchitl Gálvez. pic.twitter.com/FWr5YBy1Pe — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 20, 2024

“Los diseños de los vasos que circulan en redes sociales no se originaron en Starbucks”, precisó Starbucks, a través de su cuenta oficial de X, en la que señaló que si bien respeta los “diversos puntos de vista” de sus colaboradores y clientes, no realiza propaganda política.

Starbucks no promueve partidos políticos. Respetamos los diversos puntos de vista de nuestros partners (colaboradores) y clientes. Los diseños de los vasos que circulan en redes sociales no se originaron en Starbucks. — Starbucks México (@StarbucksMex) March 19, 2024

La imagen del vaso de Starbucks con el nombre impreso de Gálvez surgió luego de que la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México propusiera que a los consumidores que pidiera su café con una “X”, un corazón o su nombre, esto con el fin de amplificar su apoyo.

¿Les late que desde ahora pidamos nuestro #CaféSinMiedo y con mucho amor? Pídelo con una X, un corazón o mi nombre, así más gente nos verá. 🩷 Sube tu foto y etiquétame. 🫶🏼☕️ pic.twitter.com/zVxduWBrgT — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 19, 2024

Pero la campaña de mentiras de Gálvez no es reciente, desde el año pasado tuvieron lugar diversos eventos y acciones en los que la candidata presidencial buscaba involucrar a marcas que pudieran impulsar su campaña rumbo a la presidencia de México, una de estas fue la revista Forbes México, de la que Xóchilt utilizó su imagen durante un evento.

Los hechos tuvieron lugar durante el evento denominado Encuentro Nacional de Mujeres en Acción, el 9 de septiembre de 2023, durante el cual se utilizó una activación que simulaba una portada de la revista Forbes México, con la que varios de los panistas que asistieron se fotografiaron y después publicaron en sus redes sociales.

Entre los que hicieron uso de la aplicación y la difundieron en plataformas están Xóchitl Gálvez y Marko Cortés, presidente nacional del PAN, por lo que la revista tuvo que emitir un posicionamiento público en el que se deslindó tanto del evento como del uso de su imagen, y adelantó que estaban considerando emprender acciones legales.

Forbes México se deslinda del uso de su imagen en el Encuentro Nacional de Mujeres de Acción del PAN y Xóchitl Gálvez — Forbes México (@Forbes_Mexico) September 10, 2023

En octubre del mismo año, Xóchitl Gálvez difundió una encuesta falsa en la que, supuestamente, le atribuían el ciento por ciento de las preferencias electorales ante Claudia Sheimbaum, no obstante, de inmediato fue desmentida por el portal El CiudadanoMX.

“Yo tengo otros datos”, festejó Gálvez al difundir la gráfica, pero enseguida el portal aclaró: “La encuesta publicada por la senadora Xóchitl Gálvez es falsa y no fue realizada por nuestra edición en México El CiudadanoMX ni por El Ciudadano en Chile. Condenamos el uso de medios fake para promover proyectos políticos y confundir a la ciudadanía”.

La encuesta publicada por la senadora @XochitlGalvez es falsa y no fue realizada ni por nuestra edición en #México @ElCiudadano_Mx ni por @El_Ciudadano en #Chile, Condenamos el uso de medios fake para promover proyectos políticos y confundir a la ciudadanía. 📣✊🧠 pic.twitter.com/AvFozyljBy — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) October 6, 2023

En septiembre de 2023, se difundió un anuncio en el que presuntamente la empresa Bachoco, una de las principales productoras de pollo en México, externaba apoyo a Gálvez. “Ya salieron los de #Bachoco a apoyar a Xóchitl Gálvez”, señalaba un mensaje de Facebook. “Hasta Bachoco y todos nosotros defendemos a Xóchitl”, escribió un usuario de X, mientras que otras cuentas que apoyan a Xóchitl difundieron la misma imagen.

En la imagen que circuló a través de redes sociales se ve un huevo con un huipil, una prenda tradicional mexicana similar a las que utiliza la candidata en eventos públicos, y se cambia el logo de la empresa para incluir la letra X, parte de la campaña de Gálvez, lo que generó comentarios algunos de usuarios que criticaron a la empresa.

Por lo que Bachoco salió desmentir que la polémica publicación haya sido creada y difundida por la empresa. En un comunicado explicó que si bien su campaña con huevos vestidos se basa en tendencias de internet, mantienen distancia de contenidos políticos.

“Se nos ha relacionado con un contenido que usa nuestra línea creativa para apoyar a candidatos y partidos políticos. Sin embargo, desde nuestros inicios y hasta la fecha nos hemos mantenido alejados de este tipo de hechos”, indicó la compañía en sus redes sociales.

“Reiteramos que no apoyamos ninguna postura política y que cualquier contenido hecho por nosotros siempre será publicado en las redes oficiales de la marca”, agregó.

En Julio de 2023, Gálvez aprovechó el cambio de nombre que tuvo la entonces red social conocida como Twitter, ya que a la llegada de Elon Musk cambio a X, para asegurar que el dueño de la red social era un “Xochilover”, por lo que incluso publicó una fotografía en la que ambos posan cruzando los brazos en forma de X.

“Les presento al #SeñorX. Ya hasta @elonmusk es Xochilover”, escribió la ahora candidata presidencial, dichos que también apoyó el expresidente Felipe Calderón, quien en otra publicación afirmó que Xochitl Galvez ya era “todo un fenómeno en Twitter”.

– Con información de AP

