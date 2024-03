Xóchitl pide a la Coparmex hacer campaña a su favor, pero la patronal se niega

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó su compromiso de acortar el poder presidencial y cesar los ataques contra el sector empresarial en el país, en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz a los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a separarse de sus empresas por dos meses para “hacer campaña” a su favor en los próximos comicios de 2 de junio.

Durante el evento “Diálogos por la Democracia”, la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) pidió a los integrantes de la Confederación de evitar ser “timoratos” y apoyarla en su camino a la Presidencia durante las elecciones de 2024.

“Los necesito. Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana: autoritarismo o democracia; combustóleo o energías limpias; educación para el trabajo o la asistencia de por vida”, indicó.

Xóchitl Gálvez destacó que siendo ella empresaria decidió dejar de lado el “dinero” y continuar con su lucha contra el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que aseveró que de seguir con el miedo, México no tendrá un buen prospecto para el futuro.

“Hay dos caminos: claudicamos o luchamos. Yo los invito a luchar. Yo los invito a ponerse las pilas. Yo me estoy jugando todo. Me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria, hacer dinero, estar tranquila. Y decidí dar la pelea por ustedes… Los necesito, no timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo”, mencionó.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó su compromiso de acortar el poder presidencial y cesar los ataques contra el sector empresarial en el país, en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio.

“He pensado en la posibilidad de acotar el poder del Presidente a través de los gobiernos de coalición, donde el Presidencialismo debe de pasar porque haya una enorme participación ciudadana (…) Los empresarios son personas que le generan gran riqueza al país y en su mayoría son gente buena”, detalló en conferencia.

Ante el llamado de Xóchitl Gálvez, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, negó que apoyarían a la candidata presidencial como institución, debido a que no están a favor de ningún aspirante.

“Como institución nosotros somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas; es decir que no estamos a favor de ningún candidato ni en contra de ningún candidato o partido, lo que nos permite dialogar con todos”, aseveró.

José Medina Mora detalló que la Ley electoral no permite que la Coparmex promueva a Xóchitl Gálvez entre sus trabajadores, debido a que solo pueden impulsar la participación ciudadana el 2 de junio en las elecciones.