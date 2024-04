Xóchitl fue una cascada de falsedades; Claudia y Máynez aportaron medias verdades

En el segundo debate presidencial, realizado este domingo 28 de abril, las dos candidatas y el candidato se enfocaron en lanzarse ataques y presumir acciones con algunos datos falsos y confusos. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez acusó que el empleo no creció en la CdMx mientras Claudia Sheinbaum fue Jefa de Gobierno y que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar “se quieren robar la Afores”; Jorge Álvarez Máynez presumió “resultados” en los estados donde gobierna Movimiento Ciudadano. ¿Qué dicen los datos?

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México; Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia; y Jorge Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, hablaron sobre crecimiento económico, empleo e inflación, pobreza y desigualdad, infraestructura, y cambio climático y desarrollo sustentable durante el segundo debate presidencial.

Algunos de los datos que utilizaron para atacar o presumir resultados fueron falsos, confusos o no se pueden probar. Por ejemplo, tres afirmaciones realizadas por Gálvez fácilmente se pueden desmentir, una de ellas cuando dijo que “600 mil becas fueron desviadas por el Gobierno federal para la campaña de Claudia Sheinbaum”, esto sin presentar alguna prueba.

Una propuesta de la candidata de la oposición fue utilizar Texcoco para almacenar agua pero es falso, no es posible porque es un cuerpo de agua salada, no para consumo humano. Y lo que sostuvo sobre la iniciativa para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, que es la autora de esa propuesta, falso porque fue una reforma presentada desde la sociedad civil encabezada por la activista Marcelina Bautista.

SinEmbargo revisó estas frases y cifras engañosas, verdades o incorrectas del segundo debate presidencial:

DEL EMPLEO EN CDMX A “SE QUIEREN ROBAR LAS AFORES”: GÁLVEZ

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por la coalición PRI-PAN-PRD, expuso algunos datos y dichos exagerados para atacar al actual Gobierno y la candidata de Morena. Por ejemplo, afirmó que en el sexenio de López Obrador desaparecieron los créditos para emprendimientos:

“Vamos a crear una institución apoye con créditos para el emprendimiento, esto desapareció en esta administración, vamos a apoyarte con crédito barato, con capacitación”, pero esta afirmación no es del todo cierta pues aunque en 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la eliminación del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), sus funciones pasaron a la Unidad de Desarrollo Productivo, de la Secretaría de Economía, encargada de ejecutar la política pública de apoyo a micro, pequeña y medianas empresas (Mipymes).

En esa misma intervención, Gálvez dijo que la capital del país fue la única entidad que perdió empleos entre noviembre de 2018 y febrero de 2024: “durante su administración, la CdMx fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos y nos va a decir que fue por la pandemia, pero es falso porque durante la pandemia todos los estados lo tuvieron: Yucatán creció, Coahuila creció, el Estado de México creció pero la Ciudad de México la verdad de las cosas es que decreció”.

Lo anterior es confuso porque la comparación de la candidata abarca un periodo más amplio del que Sheinbaum gobernó y hace una comparación entre años, y no el mismo mes de cada año. En ese sentido, si se compara la cantidad de empleos formales registrados ante el IMSS entre junio de 2018, antes de que encabezara la Jefatura de Gobierno, y junio de 2023, cuando dejó el cargo, hubo un incremento de 3 millones 410 mil 561 a 3 millones 435 mil 501 empleos. Pero entre junio de 2019, antes de la pandemia y ya con medio año de gobierno de Sheinbaum, y junio de 2023, se observa una caída en el empleo formal pues se alcanzaron a tener 3 millones 455 mil 126 empleos formales.

Xóchitl Gálvez también dijo que el actual Gobierno “ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las afores, se quieren robar las afores, esas afores tienen nombre”, haciendo referencia a la reforma aprobada recientemente que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar y que busca que los trabajadores se jubilen con el 100 por ciento de su último salario, financiándose, entre otras cosas, de las cuentas inactivas de las Afores.

Este dicho por la candidata de la oposición es falso pues la iniciativa aprobada ya por ambas cámaras plantea que los recursos no reclamados y las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años se transfieran a este fondo. No se establece que el dinero será confiscado y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) descartó que la creación del Fondo constituya una “expropiación” de los recursos.

La candidata de Fuerza y Corazón por México utilizó otro dato para intentar presumir un logro: “Me tocó electrificar el 100 por ciento de las comunidades indígenas”, frase que no es correcta. El informe de labores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de 2006, el último mientras Xóchitl Gálvez estuvo al frente de esa instancia durante el sexenio de Vicente Fox, se detalla que en 2005 la cobertura de servicio eléctrico en viviendas indígenas era de 90.1 por ciento, no del 100 por ciento.

Aunque las dos candidatas y el candidato compartieron más de una decena de datos a verificar, finalmente, de Gálvez se puede retomar lo que dijo sobre el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas: “las obras de infraestructura de este Gobierno respondieron a caprichos y ocurrencias. Dos Bocas es un capricho que no se instaló en un lugar estratégico y a dos años se inunda y no produce ningún barril de petróleo y ha costado tres veces su valor. La ocurrencia del Tren Maya sin proyecto ejecutivo llevó a decir que no se iba a quitar ningún solo árbol y se tumbaron 8 millones de árboles y cuesta cuatro veces más de lo que se prometió”.

La afirmación sobre la refinería Dos Bocas es verdadera y el propio presidente López Obrador lo ha reconocido. De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) se proyecta que en mayo se obtengan los primero barriles de diesel, producción que sí se ha retrasado por varios meses. En cuanto a lo dicho del Tren Maya y la tala de árboles, la candidata dio un dato inexacto pues de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, la construcción de este mega proyecto ha implicado la tala de 7 millones 291 mil 053 árboles entre 2019 y 2023, según el gobierno federal, lo que contrasta con la promesa del presidente López Obrador, quien en 2018 dijo que no sería talado un solo árbol.

SHEINBAUM ACIERTA EN DATOS DE POBREZA.. PERO SÍ HAY INFLACIÓN

En cuanto a los datos retomados por la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, para presumir los logros del gobierno actual en el segmento de pobreza y desigualdad, dijo: “estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza, 5.1 millones de mexicanos. Por primera vez en la historia estamos, o por primera vez desde 1982, estamos por debajo de 40% de población pobre”, afirmación verdadera.

Con base en la medición de pobreza de Coneval hasta 2022, es cierto que 5.1 millones de personas salieron de la pobreza al pasar de 51.9 millones de personas en esta situación en 2018 a 46.8 millones, lo que equivale a 36 por ciento del total de población.

Otro acierto de Sheinbaum es la afirmación de que: “a partir del gobierno de la transformación no ha habido aumento en el precio de la gasolina”, es decir, durante el sexenio de López Obrador. Esto es verdad porque el precio de la gasolina no ha aumentado en términos reales pues según la Comisión Reguladora de Energía, la disminución es de 1.44 pesos entre 2018 y el 2024. ¿Cómo se explica el aumento que la población nota en el precio de la gasolina? Esto es porque sí ha registrado un aumento nominal.

Sin embargo, la candidata de Sigamos Haciendo Historia sostuvo que en el actual sexenio: “la deuda no ha aumentado realmente, como aumentó en los periodos anteriores”, afirmación inexacta según datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la deuda total ha registrado un aumento real en lo que va del gobierno de López Obrador, al pasar de 14.2 bdp en 2018 a 15.1 bdp al cierre de enero de 2024.

“Lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes con base en aumentos salariales y programas del bienestar. Este mercado interno ha potenciado la economía, hay crecimiento económico, hay empleo y no hay inflación”, dijo la candidata.

Pero esto último, lo de la inflación es falso pues aunque sí hay una disminución reportada durante el actual sexenio, esto no significa que no haya. Este indicador lo mide el INEGI y según los datos, en diciembre de 2018 la inflación mensual anualizada fue de 4.830, mientras que en marzo del 2024 fue de 4.420, lo que puede considerarse un logro considerando las condiciones en el mundo por motivos geopolíticos, por ejemplo, el conflicto en Ucrania que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aceleró la inflación, redujo el crecimiento y aumentó la pobreza en la región.

MÁYNEZ PRESUME A JALISCO Y NUEVO LEÓN CON DATOS INEXACTOS

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, utilizó varias de sus intervenciones para defender y presumir “logros” de los gobiernos naranjas de Nuevo León y Jalisco, aunque lo hizo con datos inexactos o discutibles. Uno de ellos al afirmar que ambas entidades generan el mayor número de empleos en el país: “no se mencionó a los dos estados que más empleos generan que no son ni Guanajuato ni Coahuila, ni Chihuahua. Sino Jalisco y Nuevo León”, afirmación que depende de cómo se interpreten los datos.

De acuerdo con información de empleos formales registrados ante el IMSS, en cuanto a empleos generados en Nuevo León y en Jalisco, entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, efectivamente son los estados que ocupan los dos primeros lugares, pero en términos de desempeño, las entidades que tuvieron mayor crecimiento de empleos formales fueron Nayarit, Tabasco, Querétaro e Hidalgo.

Para seguir presumiendo los resultados en estos estados, el candidato dijo que: “el porcentaje de reducción de pobreza en Jalisco y Nuevo León es mucho mayor al de la Ciudad de México y todavía mayor al de la media nacional”. Esta afirmación es engañosa, pues la reducción no es “mucho mayor” y datos del Coneval indican que la media nacional de reducción de pobreza pasó de 41.9 a 36.3 por ciento entre 2018 y 2022; mientras que en la Ciudad de México esta disminución fue del 30 al 24 por ciento; en Jalisco pasó del 27.8 al 21.8 por ciento de población en pobreza y en Nuevo León se redujo del 19.4 al 16 por ciento, 3.4 puntos porcentuales, menor a la disminución nacional y a la de la capital.

Un dato expuesto por Máynez que no es del todo real fue: “35 mil escuelas de educación básica, media y superior no tienen acceso a agua potable” pues de acuerdo con datos de la SEP el problema es más grave: de un total de 228,804 escuelas en México, 52,624 planteles no tienen el servicio.

Finalmente, un dicho verdadero del candidato es que: “el 1 por ciento de las personas más ricas del país contamina lo mismo que el 80 por ciento de las personas mas pobres”. De acuerdo con Oxfam, en 2019 el 1 por ciento de la humanidad contamina tanto como los dos tercios más pobres, cifras que pueden utilizarse para el país según la misma organización.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.