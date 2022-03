Deforestación sin permisos se agudiza en QRoo por el Tren Maya, acusan agrupaciones

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Sin permisos ambientales, la tala de árboles y cobertura de cuevas subterráneas en Quintana Roo se ha agudizado para abrir paso al Tren Maya en el tramo Cancún-Tulum, alertó la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas (UMAE), dedicada a promover la conservación de las aguas subterráneas, consideradas patrimonio biocultural por ser una mezcla de biodiversidad, vestigios prehispánicos, selva y mar Caribe.

La asociación civil Moce Yax Cuxtal, con sede en Playa del Carmen, calculó —a partir de un estudio en Puerto Morelos— que se desmontarán alrededor de 8 millones de árboles de la selva quintanarroense.

En el tramo V, el Tren pasaría por un puente a lo largo de la carretera federal 307, pero por la presión del tiempo rumbo a diciembre de 2023, y por propuesta del sector hotelero, se reajustó hace casi dos meses a selva adentro, un territorio desconocido sin estudios ambientales ni geofísicos, lo que, alertaron los científicos, pone más en riesgo la selva de Quintana Roo, de las últimas bien conservadas y sanas a nivel nacional desde las bacterias hasta el jaguar.

Pero al fragmentarla y deforestarla, se aísla reproductivamente a la flora y fauna —ya sin tiempo de reubicar y condenada al riesgo de extinción—, además de impactar irreversiblemente a los sistemas subterráneos únicos en el mundo.

Roberto Rojo, uno de los biólogos miembros, afirmó vía telefónica que la deforestación y devastación de corales ya se vivía por el boom inmobiliario y turismo masivo, pero hace unos días vio varios árboles derrumbados en Playa del Carmen y una cueva de cuatro meros de alto, que hace poco descubrieron con una grisón hembra y sus crías, ya estaba cubierta con tierra y restos de los desmontes. No obstante, enfatizó, el peor impacto ambiental será en el futuro cuando surjan los fraccionamientos, cruceros y ríos de turistas.

El Presidente López Obrador aseguró hace unos días que sólo se desmontarán “100 hectáreas” a lo largo de los mil 500 kilómetros de vías y como mitigación se sembrarán 200 mil hectáreas.

SinEmbargo solicitó a Fonatur confirmar ese dato y pronunciarse sobre la falta de permisos para la tala, pero no obtuvo respuesta.

“¡Nunca nos escucharon en las reuniones! Avisamos que había cuevas y ahora la Sedena [encargada del tramo V norte] se sorprende de encontrar cuevas en selva adentro. Se van a encontrar cientos y cientos en el camino, quizá miles, y no las pueden estar tapando porque se caerá en algún momento”, lamentó el biólogo comparándose con la película de Don’t look up en la cual se evidencia cómo los gobiernos no escuchan las voces científicas para dar prioridad al poder político y económico.