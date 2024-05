Los partidos DEBEN formar mujeres. No cumplen, y en la CdMx los peores son PRD y PVEM

Las y los candidatos a cargos públicos en la Ciudad de México han hablado de la importancia de medidas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, pero esto contrasta con las prácticas de los partidos a los que representan, pues en 2023 usaron menos del presupuesto que se les designó para fortalecer liderazgos femeninos y, en algunos casos, no difunden información sobre si los usaron o no.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– Aunque todos los partidos en la Ciudad de México tienen la obligación de ejercer 5 por ciento de su presupuesto anual en la generación y el fortalecimiento de liderazgos femeninos, no han cumplido al 100 por ciento con esta disposición. Mientras que Morena y Movimiento Ciudadano apenas si destinaron recursos para este fin, los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Verde Ecologista de México (PVEM) no informaron en sus portales web ni en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) si invirtieron algo para este fin.

Y aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) destinó más del 5 por ciento de su presupuesto anual en la Ciudad de México para este rubro, en la plataforma de transparencia reportó que todos esos recursos –5 millones 48 mil 480 pesos– fueron para “cursos en línea”, el mismo rubro por el que Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido, fue denunciado recientemente por anomalías en el manejo de recursos.

Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) transparentó el pago de 8 millones 868 mil pesos, una cifra que supera por 2 millones 700 mil pesos la cantidad que está obligado a destinar, pero las nueve actividades en las que distribuyó ese dinero fueron registradas de manera general como “Capacitación, promoción y desarrollo. Investigaciones. Divulgación, difusión, publicación y distribución de libros, revistas y folletos”. En ningún caso se aclara cuántas capacitaciones o publicaciones fueron financiadas, o a cuántas mujeres beneficiaron.

Este año, las y los candidatos a cargos públicos en la Ciudad de México han hablado de comprometerse con la implementación de medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Lo cierto es que esto contrasta con las prácticas de los partidos que representan, pues la información disponible en 2023 deja ver que usaron menos del presupuesto obligatorio para el fortalecimiento de liderazgos de las mujeres militantes o, en algunos casos, no difundieron información.

En lo que coincidieron los partidos que sí transparentaron sus recursos es en la falta de datos sobre cómo sus actividades impactaron a las mujeres militantes.

¿QUÉ REPORTÓ CADA PARTIDO?

En el caso de Morena, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó en 2023 que el monto mínimo de recursos que debía aportar para generar y fortalecer liderazgos femeninos era de 8 millones 343 mil 937 pesos, pero en su sitio web el partido reporta el gasto de 2 millones 531 mil pesos, es decir, sólo 1.5 por ciento de su presupuesto en ese año.

La información pública muestra que esos recursos se utilizaron en el primer trimestre del año para capacitar a 500 personas sobre los “derechos políticos de mujeres y a una vida libre de violencia” en una actividad marcada como “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, que se conmemora en noviembre.

Los poco más de 2 millones reportados por Morena también contrastan con el Plan Anual de Trabajo que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el documento donde los partidos políticos detallan cómo y en qué tienen planeado distribuir recursos para el fortalecimiento del liderazgo de mujeres. En ese plan anual, el partido Morena dijo que incluso destinaría más del 5 por ciento de su presupuesto, con 11 millones 270 mil pesos, pero no reportó ni el mínimo obligatorio.

Por su parte, Movimiento Ciudadano informó haber gastado sólo 2.7 por ciento de su presupuesto anual para el fortalecimiento de las mujeres del partido, es decir, un millón 43 mil pesos, cuando el 5 por ciento era un millón 872 mil 935 pesos.

El partido utilizó el dinero para pagar 14 talleres y tres conferencias, de acuerdo con los datos publicados en la PNT, costaron 61 mil 353 pesos cada una. Los talleres fueron sobre oratoria política, liderazgo político con perspectiva de género, discurso político y construcción de personaje; así como debate y la creación de políticas públicas con perspectiva de género.

Mientras que las conferencias fueron sobre lenguaje accesible e incluyente, agendas prioritarias para promoción de los derechos humanos de las mujeres y la historia, y estrategias de liderazgos femeninos.

En cambio, el PRD y el Partido Verde no transparentaron en sus portales web ni en la PTN cuánto de sus recursos destinaron, pero en el Plan Anual de Trabajo de 2023 que presentaron al INE anunciaron que cada uno aportaría respectivamente 2 millones 204 mil pesos y un millón 878 mil 475 pesos para capacitar y promocionar el liderazgo político de las mujeres.

El PRI, por su parte, estaba obligado a destinar 3 millones 954 mil 76 pesos para este rubro, pero en el sitio web del partido informó que en todo 2023 destinó 5 millones 48 mil 480 pesos para “cursos en línea para promover la participación de las mujeres”, sin detallar cuándo se impartieron y cuántas personas los recibieron.



La falta de estos datos destaca porque apenas en abril de este año, la Diputada Monserrat Arcos, quien fungía como Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) a nivel nacional, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Alejandro Moreno porque lo acusa de quedarse con 32 millones de pesos del dinero del partido que estaban etiquetados para usarse en “cursos en línea”. La contratación de cursos de millones de pesos del PRI a nivel nacional ya había sido documentada desde 2022 por este diario digital.

El PAN destinó 8 millones 868 mil pesos para el liderazgo de mujeres cuando el 5 por ciento obligatorio para este ámbito era de 6 millones 84 mil 500 pesos. Al igual que el PRI, la información transparentada desde su portal web sólo menciona de manera general que las actividades se centraron en la capacitación, promoción, y desarrollo de mujeres.

La más costosa requirió un millón 144 mil pesos, y en segundo lugar otras actividades desarrolladas durante los primeros tres trimestres del año y que costaron cada una un millón 120 mil pesos.

Sobre el Partido del Trabajo (PT) no hay datos porque en los últimos años no recibe recursos del IECM ya que no alcanzó el 3 por ciento de votos necesario en la elección local de 2021, pero mantiene su registro porque no lo perdió a nivel nacional; actualmente compite en alianza con Morena y el Verde Ecologista por la Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones.

Como punto de comparación, la alianza PAN-PRI-PRD, la de Morena-PT-PVEM, así como Movimiento Ciudadano han gastado 32 millones 370 mil 147 pesos en sólo 43 días de campaña para mujeres que compiten por alcaldías y diputaciones, de acuerdo con los datos publicados por el INE hasta el 13 de mayo, lo que rebasa en 133 por ciento los recursos que en total debían gastar para la promoción del liderazgo de mujeres en 2023, que fue de 24 millones 250 mil 698 pesos.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.