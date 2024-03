Xóchitl promete mejorar la seguridad pública en el país con estrategias del PRI y PAN

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó este viernes que las encuestas no reflejan lo que está pasando en la contienda electoral tras asegurar que tiene “contra la pared” a su contrincante Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

“Las encuestas, no reflejan lo que está pasando. El 60 por ciento de la gente no contesta y eso va a ser así porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. La campaña va bien. Traigo a la candidata contra la pared, no pudo firmar el documento del Episcopado en materia de seguridad porque dice que México no está con un problema de inseguridad; que no hay miedo en las calles; que no comparte el diagnóstico de que el tejido social está quebrado y pues ante eso no hay posibilidades de que mejore porque si no reconoce que hay un problema hay que ver cómo está Guerrero”, manifestó previo a su mensaje en Coahuila.