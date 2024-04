Juez liberó a hermano de “El Mencho” y EU defendiendo al Poder Judicial, reclama AMLO

Un Juez federal decidió el domingo no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes —hermano del líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación—, quien fue apresado hace una semana en el noroeste de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la mañana de este lunes que un Juez federal haya decidido no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, y ordenar su liberación luego de no encontrar elementos suficientes para hacerlo, por lo que reclamó al Departamento de Estado de Estados Unidos que defienda al Poder Judicial en México cuando sus integrantes emiten resoluciones como esa.

“No, no. No de eso no. Eso, la verdad, no es trascendente porque no es serio. Sólo le voy a poner un dato, digo, un ejemplo. Les voy a dar un dato. Si ustedes ven ese informe, dice que nosotros cuestionamos jueces que dejan en libertad a personas. ¿Qué pasó ayer? Un Juez está queriendo dejar en libertad a un presunto delincuente de fama. Entonces es como para mandar a decirle a [Antony] Blinken, al Departamento de Estado, ¿en qué quedamos? Mira, tú defendiendo a los jueces y mira lo que hacen. Por eso digo que no es serio y no es para pelearse. Es nada más para aclarar”, dijo.

-Con información de AP