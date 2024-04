AMLO confirma la captura de Abraham Oseguera, hermano de “El Mencho”, líder del CJNG

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el sujeto fue capturado en el Fraccionamiento Hacienda Real, ubicado en Autlán, Jalisco, y trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), localizada en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano de “El Mecho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y adelantó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanos (SSPC) dará un informe con los detalles de la captura.

Desde Palacio Nacional, el Presidente adelantó que este mismo lunes, la SSPC compartirá más detalles sobre la aprehensión de “Don Rodo”.

“Van a informar de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la detención de esta persona, que sí se realizó, que sí se llevó a cabo, pero la Secretaría de Seguridad Pública va a dar el informe. Les van a informar sobre todo lo que se pueda en este caso, hoy mismo vamos a que informe la Secretaría de Seguridad Pública”, declaró.

Ayer, la Guardia Nacional detuvo a Abraham Oseguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien supuestamente tenía un papel más discreto y administrativo en la organización criminal.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó su captura en la madrugada del domingo en la localidad de Autlán de Navarro, Jalisco; sin embargo, el documento también señala que fue en el estado de Michoacán.

El sujeto fue identificado como un hombre de tez blanca, cabello oscuro y una altura aproximada de 1.7 metros; quien vestía una camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y botas negras.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Detienen a Abraham Oseguera, alias “Don Rodo”, hermano de Nemesio Oseguera, “El Mencho”. pic.twitter.com/291MNosYNP — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 22, 2024

De acuerdo con investigaciones del caso, Abraham Oseguera ya cuenta con una detención en San Francisco, Estados Unidos, durante la década de los ochenta, junto a su hermano, “El Mencho”, quienes fueron arrestados por vender drogas a oficiales encubiertos de la DEA.

Pero el analista de seguridad David Saucedo aseguró a The Associated Press que Abraham es uno de los hermanos de “El Mencho”, aunque no tenía un perfil sanguinario ni lideraba grupos de choque, sino que hacía “actividades administrativas al interior del cártel”.

“Se encargaba sobre todo de envíos de droga hacia los Estados Unidos, teniendo bajo su control algunas rutas de trasiego”, afirmó Saucedo, quien no descartó que la detención haya sido ejecutada con fines de extradición a ese país.

A las 19:34 horas del día domingo 21 de abril 2024. Es detenido por militares en Autlan Jalisco Abraham Oseguera Cervantes alias "Don Rodo" hermano del mencho líder del CJNG y está siendo trasladado la FEMDO de la CdMx. Autoridades están alertas ante posible reacción del CJNG. pic.twitter.com/6SuDM1ne7A — Terror y datos curiosos (@cuentode_terror) April 22, 2024

Según explicó, durante muchos años Abraham ha tenido un papel discreto, pero de acuerdo con fichas e informaciones de inteligencia, “desde hace tiempo se sabía de su existencia y del papel que desempeñaba dentro del Cártel Jalisco [Nueva Generación]”.

En diciembre de 2022 fue detenido otro hermano de “El Mencho”, Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, que estaba señalado por organizar la logística, comprar armas, lavar dinero para el Cártel y organizar violentas ofensivas contra grupos antagónicos.

El CJNG está considerado actualmente uno de los cárteles más sanguinarios y poderosos de México, que se disputa el control de muchos territorios con la otra gran organización criminal mexicana, el Cártel de Sinaloa.

Con un enorme poder de fuego que incluye ametralladoras automáticas, lanzagranadas y lanzacohetes, el CJGN ha establecido una presencia prácticamente nacional, desde las playas de Cancún —en el este— hasta el norte, y ha sido blanco de las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. Varios de sus miembros han sido detenidos en distintos lugares del país.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de “El Mencho”.

–Con información de AP