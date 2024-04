Un Juez dicta prisión preventiva a Abraham Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho”

El Ejército mexicano destacó que Abraham “N” es considerado uno de los principales coordinadores de las operaciones logísticas y financieras; así como un personaje dedicado al lavado de dinero, y encargado del tráfico y venta de drogas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– Un Juez federal determinó esta mañana que Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, deberá permanecer en prisión preventiva justificada en por delitos contra la salud, y la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En la audiencia que se celebró esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el Juez de control calificó de legal la detención que realizó la Guardia Nacional el pasado domingo 21 de abril, por lo que se dictaminó la prisión preventiva.

El detenido se acogió a la duplicidad del término constitucional (144 horas) para que se resuelva su situación jurídica y para recabar pruebas suficientes a su favor, razón por la cual el Juez decretó la prisión preventiva; y dio a conocer que el próximo sábado 27 de abril se llevará a cabo la conclusión de la audiencia inicial.

Un juez de Control Penal Federal con residencia en el Estado de México declaró legal la detención de Abraham Oseguera Cervantes "El Rodó", hermano de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Las autoridades detallaron que se le acusa de delitos contra la salud, y violaciones a leyes federales de armas y explosivos, por las dos armas con cargadores y cartuchos, y dosis de droga que le fueron aseguradas durante su captura.

Antier, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio los detalles de la captura de Abraham Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La detención fue confirmada el lunes por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; se realizó en Jalisco con elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional (GN) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Sedena apuntó que los hechos se suscitaron en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, lugar donde Abraham “N” realizaba sus actividades delictivas. Al momento de su detención, se le aseguraron dos armas de fuego con cargadores, cartuchos y dosis de presuntas drogas.

El Ejército mexicano destacó que Abraham “N” es considerado uno de los principales coordinadores de las operaciones logísticas y financieras; así como un personaje dedicado al lavado de dinero, y encargado del tráfico y venta de drogas para la organización delictiva de la entidad en donde fue detenido y a la que presuntamente pertenece.

El detenido y lo asegurado fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México; posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación en las instalaciones de la FGR, quien determinará su situación legal y realizará las diligencias ministeriales correspondientes. La Sedena aseguró que estas acciones se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

El pasado lunes, horas después de que el Presidente anunciara la detención, la Jueza federal Jovita Vargas Alarcón, del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió una suspensión de plano y ordenó a las autoridades ministeriales cesar cualquier acto prohibido contra Oseguera, pues el detenido pidió ser protegido contra actos inhumanos e incomunicación.

Para la Defensa Nacional, en virtud de que Abraham “N” es considerado en su estructura como uno de los principales operadores logísticos, financieros y generadores de violencia, esta acción representa un golpe contundente en contra de una de las organizaciones delictivas del país.

El CJNG está considerado actualmente uno de los cárteles más sanguinarios y con extenso poder en México. El grupo criminal se disputa el control de muchos territorios con el Cártel de Sinaloa.

David Saucedo, analista de seguridad, aseguró a The Associated Press que Abraham es uno de los hermanos de “El Mencho”, y que aunque no tenía un perfil sanguinario ni lideraba grupos de choque, sí hacía “actividades administrativas al interior del Cártel”. “Se encargaba sobre todo de envíos de droga hacia los Estados Unidos, teniendo bajo su control algunas rutas de trasiego”, afirmó Saucedo, quien no descartó que la detención haya sido ejecutada con fines de extradición a ese país.

En diciembre de 2022 fue detenido otro hermano de “El Mencho”, Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, que estaba señalado por organizar la logística, comprar armas, lavar dinero para el Cártel y organizar violentas ofensivas contra grupos antagónicos.

