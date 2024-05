“Son para evadir el acoso”: AMLO dice que vallas estarán en Palacio hasta elecciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el contexto electoral permanecerán las vallas que resguardan Palacio Nacional, pues en la historia de las luchas en México hay casos de personas infiltradas en los movimientos que “quisieran que hubiese represión”.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó esta mañana que las vallas que reguardan a Palacio Nacional, y que han servido para contener actos de protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, se mantendrán al menos hasta el día de las elecciones, el próximo 2 de junio, pues sirven para “prevenir el acoso” y para no caer en provocaciones.

“Bueno, es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trama de la violencia. Y también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión. Son tiempos de zopilotes. Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia. Presencia, paciencia y prudencia. Las tres ‘p’. Así como también se necesitan las tres ‘c’: cabeza, corazón y carácter”, dijo desde el Salón Tesorería.

Apenas el lunes, un grupo de normalistas de Ayotzinapa se manifestó y lanzó petardos hacia Palacio Nacional, lo que dejó un saldo de 26 policías lesionados, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. La protesta sucedió después de la liberación de ocho militares implicados en el caso.

El pasado 10 de marzo, colectivos de mujeres buscadoras que protestaban por la crisis de desapariciones en México, en el marco del Día de las Madres, también se encontraron con el recinto cercado y la presencia de elementos de la SSC. Asimismo, las vallas también se han colocado a lo largo del sexenio en diversas protestas feministas, como la del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, o bien, en manifestaciones de la diversidad sexual, por el 2 de octubre, etc.

“Entonces por eso es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados. O sea, quienes conocen de cómo ha sido la historia de las luchas en México y en el mundo, saben de cómo hay provocaciones, hay infiltrados; cómo se tocan los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha”, sostuvo el Presidente.

-¿Las vallas hasta qué día permanecerán en Palacio? -preguntó una reportera.

-Sí, para que no se haga daño al Palacio -se limitó a responder el mandatario.

-¿Las vallas permanecerán hasta después del 2 de junio? -insistió más tarde un periodista.

-Yo creo que hasta después. Es que va a empezar a llover, ya va a haber menos calor después del 2 de junio. Entonces ya va a ser distinto. Es una etapa nueva. Vale más prevenir -reiteró el Jefe del Ejecutivo federal.

El pasado 6 de marzo, normalistas de Ayotzinapa tiraron una puerta de Palacio Nacional con una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que pasaran 10 días de movilizaciones sin poder lograr una audiencia entre los padres de los estudiantes desaparecidos y el Presidente, y de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. “Lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta y no lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores. […] Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, sostuvo ese día.

Cuando era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, actual candidata a la Presidencia de Morena, también defendió las vallas de Palacio Nacional, pues aseguró en su momento que servían para proteger el patrimonio cultural del país. “Como Gobierno debemos proteger a las personas que pasan cerca de una manifestación que no es pacífica y también tenemos la obligación de proteger el patrimonio cultural de la humanidad, el centro de la Ciudad de México es patrimonio cultural de la humanidad”, declaró el 6 de marzo de 2021, previo a las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer.