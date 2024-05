La Fiscalía de GTO detiene a sospechosos por asesinato de la candidata Gisela Gaytán

La dependencia estatal informó que se aseguraron las motocicletas y el vehículo que los presuntos responsables habrían utilizado durante el ataque a la morenista.

Celaya, 15 de mayo (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó el esclarecimieto del homicidio de Gisela Gaytán, quien fue candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya.

Cinco adultos y dos adolescentes, identificados como integrantes de un grupo criminal, fueron detenidos por la FGE, señalados por cometer varios homicidios en la región Laja-Bajío, entre ellos al homicidio de la candidata Gisela Gaytán, ocurrido el pasado primero de abril de 2024 en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya.

Según el comunicado enviado por la FGE, también se señala que se aseguraron las motocicletas y el vehículo que los presuntos responsables habrían utilizado durante el ataque a la morenista.

“Con estos datos, la Agencia de Investigación Criminal desplegó diversos operativos, para la búsqueda de los presuntos responsables del asesinato y una vez ubicados se concretó la captura del líder y de quienes fungían como sicarios. Se cuenta con información sobre su participación en múltiples eventos delictivos de alto impacto registrados en la zona Laja-Bajío”, se señala.

#AlMomento #FGEInforma LA #FISCALÍAGUANAJUATO ESCLARECIÓ EL ASESINATO DE BERTHA GISELA “N” Con la investigación se concretó la captura de un líder criminal y se desarticuló célula delictiva. El uso de herramientas tecnológicas, científicas, informáticas y el análisis de… pic.twitter.com/tRIUPyXyTf — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) May 16, 2024

Los detenidos fueron identificados como Néstor Rafael, alias “Valencia”, quien fungía como líder criminal, además de José Manuel, Miguel Ángel, Verónica, Jorge, Isaac y dos adolescentes.

Sin embargo, la FGE señala que las investigaciones advierten sobre la participación de varias personas, por lo que la investigación no se puede dar por concluida.

“Los inculpados quedarán a disposición de la autoridad competente, y un Agente del Ministerio Público le imputará los cargos criminales correspondientes, a efecto de que enfrente un proceso penal y sea juzgados conforme a lo que establece la ley”, finaliza el comunicado.

MORIR EN ELECCIONES

Integrantes de Morena temían que el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y su Fiscal Carlos Zamarripa, echaran a andar un montaje en la investigación del asesinato de la candidata morenista de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, luego de que el Gobernador de Guanajuato señalara en días pasados que una de las líneas de investigación estaba relacionada con conflictos internos en Morena.

“Creemos y le pedimos al Gobernador que no construya un montaje, como suele ocurrir. [Esta semana] detuvieron entre ocho y 12 personas en Santa Rosa de Lima, y esperemos que ese elemento no sea un distractor o un montaje para evitar una investigación a fondo de la muerte de nuestra compañera Gisela”, expresó en ese sentido David Martínez, Coordinador de los diputados locales de Morena en el Congreso de Guanajuato.

La Senadora Malú Micher coincidió en que el Gobernador y el Fiscal están tramando algún tipo de montaje y cuestionó a su vez la rapidez con la que las autoridades estatales parecen haber resuelto el caso, sugiriendo que esto socava la credibilidad de la investigación y de las instituciones encargadas de velar por la justicia.

Por su parte, Ricardo Sheffield explicó que, desde hace 14 años, el modus operandi de Carlos Zamarripa siempre ha sido el mismo: buscar desviar las investigaciones y proteger intereses que no son los de la justicia. “El Fiscal cumplirá 14 años en el cargo. Entonces, los guanajuatenses ya lo conocemos más que bien. Y su modus operandi siempre ha sido el mismo: revictimizar a las víctimas en lugar de resolver un crimen o buscar revitalizar a quienes fueron afectados por el crimen”, expresó el candidato a Senador.

En días pasados, el Gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue, aseguró que una de las líneas de investigación por el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, tiene que ver con “los pleitos internos de Morena”, aunque luego aceptó que también hay otras investigaciones, como la posible agresión de la delincuencia organizada.

“He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación; lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna. Sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que también había problemas con su candidatura, y no descartamos ninguna”, dijo en entrevista con el Diario AM de León.

– Con información de Zona Franca