Fiscal y Gobernador alistan montaje para el caso Gisela, alertan líderes de izquierda

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- Integrantes de Morena temen que el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y su Fiscal Carlos Zamarripa, echen a andar un montaje en la investigación del asesinato de la candidata morenista de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, luego de que el Gobernador de Guanajuato señalara en días pasados que una de las líneas de investigación estaba relacionada con conflictos internos en Morena.

“Creemos y le pedimos al Gobernador que no construya un montaje, como suele ocurrir. (Esta semana) detuvieron entre ocho y 12 personas en Santa Rosa de Lima, y esperemos que ese elemento no sea un distractor o un montaje para evitar una investigación a fondo de la muerte de nuestra compañera Gisela”, expresó en ese sentido David Martínez, Coordinador de los diputados locales de Morena en el Congreso de Guanajuato.

La Senadora Malú Micher coincidió en que el Gobernador y el Fiscal están tramando algún tipo de montaje y cuestionó a su vez la rapidez con la que las autoridades estatales parecen haber resuelto el caso, sugiriendo que esto socava la credibilidad de la investigación y de las instituciones encargadas de velar por la justicia.

Por su parte, Ricardo Sheffield explicó que, desde hace 14 años, el modus operandi de Carlos Zamarripa siempre ha sido el mismo: buscar desviar las investigaciones y proteger intereses que no son los de la justicia. “El Fiscal cumplirá 14 años en el cargo. Entonces, los guanajuatenses ya lo conocemos más que bien. Y su modus operandi siempre ha sido el mismo: revictimizar a las víctimas en lugar de resolver un crimen o buscar revitalizar a quienes fueron afectados por el crimen”, expresó el candidato a senador.

En días pasados, el Gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue, aseguró que una de las líneas de investigación por el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, tiene que ver con “los pleitos internos de Morena”, aunque luego aceptó que también hay otras investigaciones, como la posible agresión de la delincuencia organizada.

“He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación; lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna. Sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que también había problemas con su candidatura, y no descartamos ninguna”, dijo en entrevista con el Diario AM de León.