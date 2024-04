Diego Sinhue: Se investigan “pleitos internos” en Morena, tras asesinato de candidata

Guanajuato ha sido durante algunos años el estado con mayor número de homicidios en México, y Celaya es posiblemente el lugar más peligroso de Norteamérica para ser un agente de policía, según datos per cápita.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– El Gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue, aseguró este sábado que una de las líneas de investigación por el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya asesinada hace unos días, tiene que ver con “los pleitos internos de Morena”, aunque luego aceptó que también hay otras investigaciones, como la posible agresión de la delincuencia organizada.

“He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación, lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna, sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna”, dijo en entrevista con el Diario AM de León.

“Obviamente está la mano del crimen organizado en este asesinato, pero hay que ver quién es el interesado en que perdiera la vida la candidata, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no se va a omitir ninguna línea de investigación, se van a agotar todas y ya la Fiscalía en su momento dará los avances correspondientes”, añadió.

Cuestionado por el diario local sobre si decirlo politizaba el homicidio, Sinhue dijo: “No estoy insinuando, te estoy dando un hecho, una de las líneas de investigación es el conflicto interno, oficialmente es una línea de investigación”.

Luego, presionado por otras líneas de investigación, dijo que “hay más, temas de delincuencia organizada en cuanto a amenazas de grupos por la zona donde fue el asesinato, son muchas líneas de investigación, en su momento la Fiscalía dará a conocer estos estos pormenores”.

El Gobernador de Acción Nacional no pudo confirmar si ya hay detenidos, pero dijo que “ya hay algunas personas que se han estado identificando y yo creo que pronto habrá resultado, es lo que demanda la ciudadanía y lo que le exigimos todos a la Fiscalía”.

LA CANDIDATA SÍ HABÍA SOLICITADO PROTECCIÓN

Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, confirmó horas antes de su asesinato que había pedido protección para velar por su seguridad durante la campaña electoral.

“Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve, claro que sí. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero claro que sí vamos a tener protocolos de seguridad, mismos que ya está viendo el jurídico del partido del estado”, afirmó en una conferencia de prensa.

Ante los cuestionamientos de las y los reporteros, Gisela Gaytán detalló que Morena solicitó la protección al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). “Vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta sobre eso”, dijo.

Asimismo, aprovechó para agradecer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana la cuidó durante el arranque de su campaña en el Mercado Morelos, donde tuvo oportunidad de conversar con las y los comerciantes.

La morenista hizo estas declaraciones después de ser cuestionada por el atentado que sufrieron Alda Pacheco, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a Diputada federal por el distrito diez, y Laura Gallardo, coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Moroleón, el pasado 31 de marzo, cuando viajaban por la carretera Cortazar-Jaral.

Más tarde, Gisela Gaytán Gutiérrez fue asesinada mientras se encontraba haciendo campaña en la comunidad de San Miguel Octopan. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados se acercaron al contingente y dispararon en repetidas ocasiones de manera directa contra la candidata, quien resultó herida y quedó tirada en el suelo.

De manera inmediata se solicitó el auxilio cuerpos de emergencia, pero cuando llegaron los paramédicos del primer respondiente, sólo confirmaron que la aspirante a la Presidencia Municipal de Celaya ya había perdido la vida.

Se trata del más reciente homicidio en un ciclo electoral cada vez más sangriento rumbo a los comicios del 2 de junio. Al menos 14 candidatos han sido asesinados en el país en lo que va del año.

Guanajuato ha sido durante algunos años el estado con mayor número de homicidios en México, y Celaya es posiblemente el lugar más peligroso de Norteamérica para ser un agente de policía, según datos per cápita. Al menos 34 policías han sido asesinados en esta ciudad de 500 mil habitantes en los últimos tres años.

En el estado de Guanajuato, que tiene poco más de seis millones de habitantes, fueron asesinados más policías en 2023 —unos 60— que en todo Estados Unidos durante ese mismo periodo.

La entidad ha estado sumida durante años en las violentas batallas territoriales entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo local de Santa Rosa de Lima.

AMLO: SINHUE GOBIERNA PERO NO MANDA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana del martes –un día después del asesinato de Gaytán– que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, gobierna en la entidad, pero que no manda.

“Muy respetuosamente, en su momento, porque lo considero una gente buena, no lo considero una gente perversa, al Gobernador de Guanajuato le dije que les iba a ayudar que cambiaran al Fiscal de Guanajuato [Carlos Zamarripa], que ya llevaba creo que 12 o 13 años”, contó durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador reveló que le hizo dicho planteamiento y que le “llamó mucho la atención que fue ‘en corto’”. “No traíamos teléfono. De las cosas que uno aprende en la vida, ¿no? Fuimos a ver unos cactus que hay en un pueblo de Guanajuato, históricos, importantísimos, bellísimos, y ahí ‘en corto’ le dije: ‘Yo te recomendaría que pienses en quitar al Fiscal, sencillamente porque no hay resultados’”, relató.

“Me acuerdo que se acababa de quitar al Fiscal de Veracruz [Jorge Winckler] y hubo un cambio, pero notorio. Es más, lo pueden ver en los datos. Y no sólo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe; sino que al día siguiente el Consejero Jurídico de la Presidencia me dijo que le había hablado el Fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiaran”, detalló.

-¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos? -le preguntó un reportero.

-No sé, no sé, pero como que el Gobernador gobierna, pero no manda. Para decirlo claro. Lamentable y es una buena persona, pero ya no podemos callar. No podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, maxime cuando está de por medio la vida de las personas -aseguró el Jefe del Ejecutivo federal.