Autoridades de Guanajuato dejaron sola a candidata de Morena, en un Celaya violento

Jesús Manuel Ramírez Garabay, dirigente de Morena en Guanajuato, solicitó desde el 8 de marzo protección para 12 de sus abanderados, entre ellos la aspirante a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández, su candidato al Senado Ricardo Sheffield Padilla y la propia Gisela Gaytán Gutiérrez, junto a los candidatos a otras ocho alcaldías.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Una larga cadena burocrática y de omisiones yace detrás del asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, uno de los municipios más violentos del país localizado en el estado más inseguro, Guanajuato. Momentos antes de ser atacada a balazos a plena luz del día, Gaytán Gutiérrez confirmó que ya había pedido protección, como desde inicios de marzo hizo su partido por medio de una petición que llegó, incluso, al Gobierno del estado.

Celaya es una de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal al ubicarse en el lugar número 12. De hecho, uno de los temas que tocó la candidata de Morena fue precisamente éste. “Hoy quiero escribir un nuevo capítulo para Celaya junto a ti. Nuestra ciudad merece brillar una vez más, pero para lograrlo debemos actuar con determinación y valentía. Es momento de recuperar la seguridad que tanto anhelamos para nosotros y nuestras familias”, se lee en un post publicado horas antes de ser asesinada.

Documentos a los que tuvo acceso SinEmbargo muestran que Jesús Manuel Ramírez Garabay, dirigente de Morena en Guanajuato, solicitó protección para 12 de sus abanderados, entre ellos la aspirante a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández, su candidato al Senado Ricardo Sheffield Padilla y la propia Gisela Gaytán Gutiérrez, junto a los candidatos a otras ocho alcaldías. El argumento del partido guinda era que esta entidad tiene los “índices de criminalidad más altos en todo el país”, como lo demuestran las propias cifras oficiales y el ataque de este fin de semana.

En un primer momento Ramírez Garabay solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Seguridad federal, no obstante, en temas de las alcaldías el órgano electoral federal turnó el pedido el 11 de marzo al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que determinó que no podía atender el requerimiento al no haber iniciado por entonces los procesos electorales. Pese a ello, la Consejera presidenta del órgano local, Brenda Canchola, asegura que comunicó el pedido al Secretario de Gobierno del estado Jesús Oviedo Herrera, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el crimen.

“Toda vez que no se ha iniciado con el periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para los ayuntamientos, y por ende no se ha otorgado registro alguno, le comparto que la solicitud de medidas de protección para las candidaturas a presidencias municipales deberá realizarse una vez que se actualice el supuesto de referencia al otorgarse el registro de candidaturas de ayuntamientos”, respondió Brenda Canchola al dirigente morenista Ramírez Garabay el pasado 11 de marzo mediante el oficio P/222/2024.

Es decir, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato señaló que en esas fechas no podía solicitar la protección para ningún aspirante porque el registro de las candidaturas iniciaba el 15 de marzo y la campaña el día 30. Lo cierto es que Gisela Gaytán Gutiérrez fue asesinada ya en el periodo de campaña, horas después de haberla iniciado y de señalar su preocupación por contar con protección.

La mañana de este martes, la Consejera Brenda Canchola sostuvo a la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula que ellos no tenían “como tal” una solicitud de protección que haya hecho la candidata, pero reconoció que desde el 11 de marzo tuvieron conocimiento del requerimiento que hizo la dirigencia estatal de Morena, el cual comunicaron ese mismo día al Gobierno de Guanajuato que encabeza Diego Sinhue, quien ha prometido que el crimen no quedará impune.

“En el Instituto no tenemos una solicitud de la candidata como tal, de medidas de protección, sin embargo, sí se recibió un oficio que presentó el partido político ante el Instituto Nacional Electoral directamente y a través de un sistema de comunicación que tenemos el INE no los hace del conocimiento”, señaló Canchola. “En ese momento todavía no había oficialmente en el estado de Guanajuato candidaturas, sin embargo, por el tema, el alcance, se hizo del conocimiento de las autoridades competentes”.

Posteriormente, la Consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato precisó que esa autoridad competente fue la Secretaría de Gobierno, que fue notificada sobre la solicitud de medidas de seguridad desde el pasado 11 de marzo.

Horas antes de lo señalado por Brenda Canchola, la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que Morena envió al INE una solicitud de protección para sus candidatas y candidatos de Guanajuato a principios de marzo, la cual “derivó en dos partes: una para la Secretaría de Seguridad, para la atención de los candidatos federales; y otra para el órgano estatal, para los candidatos locales”.

En la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que posteriormente hubo “una respuesta de ese Instituto Electoral estatal diciendo que todavía no iniciaba el proceso, palabras más, palabras menos”, por lo que la petición de medidas de protección para las candidaturas a presidencias municipales debía realizarse una vez que comenzara el periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para los ayuntamientos.

“Había no solamente la candidata, sino varios integrantes de ese partido, candidatos, habían solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral dio atención a los que se relacionan con la parte federal, y se les dio protección por parte de la Guardia Nacional. Y se envió al OPLE, al órgano estatal, la parte que correspondía a los candidatos locales”, precisó la funcionaria.

Al ser cuestionada por la posible falla del OPLE, como se le conoce a los Organismos Públicos Locales Electorales, aseguró que todo “es parte de las investigaciones y del deslinde de responsabilidades que se tiene que hacer”. “Hemos estado, después de este momento, en comunicación con el Gobernador. Es parte de las investigaciones de en dónde está la responsabilidad sobre la no protección de la candidata”, comentó Rodríguez Velázquez. Ante la insistencia de las y los representantes de los medios de comunicación en este tema, se limitó a repetir: “Es parte del deslinde. Se tiene que deslindar la responsabilidad, en dónde está esta falta de atención a la candidata”.

El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha prometido que no quedará impune el asesinato de Gisela Gaytán, aún cuando su Gobierno conocía desde el 11 de marzo sobre la petición de seguridad.

“Reitero todo mi compromiso para que el estado coordine los esfuerzos de todos los niveles de Gobierno en los procesos electorales y así, quienes participen en ellos tengan la protección que sea necesaria”, refirió y ordenó al Secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera y al Secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, “atender de manera inmediata el caso”.

Este martes, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, solicitó que se investigue el procedimiento del Instituto Electoral de Guanajuato, por la negativa de brindar seguridad a los aspirantes a puestos de elección popular en la entidad y que culminó en el asesinato de Gisela Gaytán, candidata por Morena a la Alcaldía de Celaya.

’’Morena Guanajuato pide la protección a varios de sus candidatos, le envía un oficio al OPLE de Guanajuato y contesta que no es tiempo para esta seguridad. Vale la pena que se investigue este procedimiento, ¿Cómo fue que actuó el Instituto Electoral local en este caso?’, señaló. ’’Lo que queremos es la protección a todos los candidatos porque no solamente es a Morena, más allá de mi persona’’.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, sostuvo a su vez que por instrucciones de Claudia Sheinbaum, la seguridad para los candidatos en Guanajuato será solicitada al Gobierno federal. “’Ya no vamos a esperar la protección del Gobierno del estado, vamos a solicitar una excepción al Gobierno federal para que nuestros candidatos y candidatas en el estado de Guanajuato reciban la protección federal’’, expuso.

