AMLO: El Gobernador Diego Sinhue gobierna pero no manda; lamentable, es buena persona

El mandatario mexicano ha sido un crítico constante de la falta de resultados en materia de seguridad en Guanajuato, un fenómeno que ha atribuido a la permanencia del Fiscal Carlos Zamarripa.

-Información en desarrollo

Ciudad de México 2 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este martes que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, gobierna en la entidad, pero que no manda.

“Muy respetuosamente, en su momento, porque lo considero una gente buena, no lo considero una gente perversa, al Gobernador de Guanajuato le dije que les iba a ayudar que cambiaran al Fiscal de Guanajuato [Carlos Zamarripa], que ya llevaba creo que 12 o 13 años”, contó durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador reveló que le hizo dicho planteamiento y que le “llamó mucho la atención que fue ‘en corto'”. “No traíamos teléfono. De las cosas que uno aprende en la vida, ¿no? Fuimos a ver unos cactus que hay en un pueblo de Guanajuato, históricos, importantísimos, bellísimos, y ahí ‘en corto’ le dije: ‘Yo te recomendaría que pienses en quitar al Fiscal, sencillamente porque no hay resultados'”, relató.

“Me acuerdo que se acababa de quitar al Fiscal de Veracruz [Jorge Winckler] y hubo un cambio, pero notorio. Es más, lo pueden ver en los datos. Y no sólo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe; sino que al día siguiente el Consejero Jurídico de la Presidencia me dijo que le había hablado el Fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiaran”, detalló.

“O sea, ¿quién le dijo? Pues el Gobernador. Entonces esas cosas han complicado mucho y hay una relación ahí muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio Gobernador”, denunció el mandatario mexicano.

-¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos? -le preguntó un reportero.

-No sé, no sé, pero como que el Gobernador gobierna, pero no manda. Para decirlo claro. Lamentable y es una buena persona, pero ya no podemos callar. No podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, maxime cuando está de por medio la vida de las personas -aseguró el Jefe del Ejecutivo federal.