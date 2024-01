Guanajuato defiende los resultados del Fiscal. “Zamarripa es el mejor“: Diego Sinhue

Carlos Zamarripa Aguirre es un personaje ligado por el Presidente a la organización clandestina de ultraderecha, El Yunque, cercana al PAN, y quien ha estado al frente de su cargo desde 2009.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, defendió en una entrevista al Fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre, a pesar de las constantes críticas sobre la prevaleciente violencia en la entidad, así como a su falta de resultados en seguridad.

El Gobernador brindó una entrevista de 45 minutos al periódico AM, la cual fue publicada ayer. En ella destacó la labor del Fiscal Zamarripa, y aseguró que es “el mejor” por los resultados brindados, aunque no sea reconocido por la sociedad ni la clase política.

“Pese a quien le pese, Zamarripa es el mejor”, afirmó.

Diego Sinhue Rodríguez señaló que si no se trabaja conjuntamente entre los tres niveles de Gobierno, será muy difícil desmantelar las estructuras criminales que radican en el estado. Él gobierna desde el 2018.

“Esta descomposición que tiene el país, y que tiene Guanajuato no fue en un año, en dos o en tres, fueron años y años que se ha venido descomponiendo y va a tardar años esto, pero hay que luchar. Yo le digo a los guanajuatenses: hay que luchar contra estos delincuentes, no hay que someterse, no hay que dejarlos, hay que denunciar, hay que confiar [en las autoridades]”, dijo al periódico AM.

“Si no trabajamos de la mano con las autoridades de los tres niveles, va a ser muy difícil dañar estas estructuras criminales, que son muy fuertes, y que se han ido arraigando en todo el país durante ya mucho tiempo”, agregó.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado por las cifras de la violencia en el país, respondió que desde el Gobierno federal se busca combatir la violencia con los programas sociales y con la disminución del consumo de drogas.

“Resulta que es un estado que tiene crecimiento económico, sin embargo, es de los estados con más consumo. Lo que nosotros estamos evitando y con lo que hemos logrado esto es con los programas de bienestar, más que con el uso de la fuerza porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Hemos avanzado de esa manera y lo que queremos es evitar el consumo de drogas porque donde hay más violencia, esto en buena medida son enfrentamientos entre bandas para competir con el mercado, el narcomenudeo. Te puedo decir que es Guanajuato. Lamentablemente tenemos consumo. No sé qué sucedió ahí, al grado, por eso es interesante también el tema, de que hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa”, explicó.

De esta forma, el mandatario consideró que donde hay más violencia es porque hay pleitos entre las bandas por el narcomenudeo, y que donde gobiernan los grandes cárteles, hay menos consumo, y por ende, menos violencia.

“Estamos hablando de lugares muy localizados. ¿Dónde crees tú que hay más homicidios de los 80 que mencionas, hasta el 15 por ciento de esos 80, es decir, 10 de 80? En Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, lo que defienden muchos que están en contra de nosotros”, declaró.

“Es interesante cómo donde están los cárteles Jalisco Nueva Generación. Bueno, resulta que hay menos consumo y menos homicidios por lo mismo, porque cuando hay consumo, hay pleitos entre las bandas por el mercado, el narcomenudeo es el que produce más violencia. Bueno, cómo es posible que haya menos homicidios en Jalisco que en Guanajuato. Ya ni hablemos Querétaro. Guanajuato, si son vecinos. Querétaro está ahí y afortunadamente sí tenemos decomisos de drogas, pero como no hay consumo, no hay homicidios”, argumentó.

El pasado 18 de diciembre, luego de que ocurriera una masacre de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, López Obrador insistió en la necesidad de cambiar de Fiscal en la entidad, puesto que hay un “problema estructural”. También apuntó que Zamarripa Aguirre lleva 13 años al mando de la Fiscalía, por lo que “tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese el Gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia, pero no es posible ya”,

De la misma manera, López Obrador aseguró el pasado 2 de agosto de 2023, que Sinhue Rodríguez no manda en Guanajuato, sino que lo hacía Zamarripa, ya que afirmó que existe un grupo que tiene el “poder real” en el estado.

“El Gobernador es una buena persona, ahora sí que él gobierna, pero no manda. Es una buena persona, pero ahí hay un grupo que es el que tiene el poder real“, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

El Presidente López Obrador cuestionó el rol de los fiscales estatales, quienes se han “encarnado” por muchos años en sus puestos pese a la corrupción y notables diferencias con los gobernadores en turno.

Al ser cuestionado por un reportero sobre Guanajuato, el mandatario mexicano aclaró que ese no es el caso, pues señaló que el Fiscal Carlos Zamarripa es apoyado por el Gobernador o el “grupo de poder” que realmente tiene el control de la entidad.

“En el caso de Guanajuato no, porque ahí lo apoya el Gobernador, ahí es otro fenómeno. Y yo diría que ni siquiera es el Gobernador el que lo apoya, lo apoya el grupo que manda en Guanajuato”, dijo.

Carlos Zamarripa Aguirre es un personaje ligado por el Presidente a la organización clandestina de ultraderecha, El Yunque, cercana al Partido Acción Nacional (PAN), y quien ha estado al frente de su cargo desde 2009. En todo este tiempo el número de homicidios dolosos ha crecido un 581.8 por ciento, pues de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009 —cuando tomó el cargo como Procurador— para el año 2021 la cifra de este tipo de crímenes se situó en dos mil 823.

“Independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad, protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El Fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian, porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas”, expresó al respecto el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 22 de septiembre del año pasado.

Desde tiempo atrás el mandatario federal ha insistido en la necesidad de que Zamarripa sea removido de su cargo. Algo que no ha ocurrido. Incluso dio a conocer que él personalmente se lo ha pedido al Gobernador panista Diego Sinhue. “No puede porque pertenece el Fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios, porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así, incluso hasta tengo buena opinión del Gobernador, pero lo tienen rodeado”, comentó López Obrador.

Carlos Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador de Justicia por el Gobernador Juan Manuel Oliva, en 2009, y continuó en ese cargo en todo el sexenio de Miguel Márquez hasta que, en 2019, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo promovió como Fiscal por nueve años más. Es decir, permanecerá en su cargo hasta 2028, el mismo tiempo que se buscaba aplazar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, una situación a la que se ha puesto el PAN al calificarla como “militarización”.

Aunque el Presidente ha pedido a los gobernadores de oposición, entre ellos Diego Sinhue, que se pronuncien sobre si están a favor de que en sus entidades estén las Fuerzas Armadas, el mandatario panista ha guardado silencio sobre la postura que ha adoptado su partido en el Congreso.

