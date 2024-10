Washington dice que el Cártel de Juárez y el de “El Mencho” operan juntos desde 2023

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El Cártel de Juárez, que ahora se conoce como La Línea, se unió desde 2023 al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dijo hoy una nota de prensa del Gobierno de Estados Unidos. El Cártel de Juárez tradicionalmente trabajó con el de Sinaloa hasta la disputa territorial entre Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y Vicente “El Viceroy” Carrillo Fuentes, ocurrida a finales de la década 2000-2010, después de que Felipe Calderón Hinojosa declarara una “guerra contra las drogas”, cuyas consecuencias se sufren en todo México hasta hoy.

En los últimos dos años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) ha sancionado a más de 350 objetivos por su participación en actividades de tráfico de drogas en cada etapa de la cadena de suministro, desde cabecillas importantes de los carteles hasta laboratorios, redes de transportación y suministradores de químicos bajo del radar.

El año pasado, la Secretaria Yellen lanzó la iniciativa la Fuerza de Choque Contra Fentanilo del Tesoro, la cual recupera la experiencia y los recursos del Tesoro en el combate al crimen financiero, liderado por la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Impuesto de Estados Unidos, Investigaciones Criminales (IRS-CI, por sus siglas en inglés).

LASTIMANDO A LOS LÍDERES DE LA LÍNEA

Este jueves, La OFAC designó y sancionó a varios líderes y miembros clave de la estructura organizacional actual de La Línea. Josefa Yadira Carrasco Leyva (Carrasco Leyva) es un miembro clave del grupo criminal, quien está involucrada en el tráfico de narcóticos, tráfico de personas y contrabando de armas. Por su parte, Jorge Adrián Ortega Gallegos es un miembro otro alto nivel y está acusado en la Corte de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Nuevo Mexico por cargos de conspiración de drogas.

En tanto, Heber Nieto Fierro es un traficante de drogas y lavador de dinero para La Línea. Él posee o controla dos empresas que también fueron designadas hoy: R.y H. El Remate, Sociedad Anónima de Capital Variable y Soluciones Tecnológicas y Paquetería Tres, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned five Mexican nationals, and two Mexico-based entities linked to La Linea, a violent Mexico-based drug trafficking organization. https://t.co/Jgjg0BVPP4

— Treasury Department (@USTreasury) October 31, 2024