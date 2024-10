La UE impone multa millonaria a Teva por proteger patente de medicina para esclerosis

BRUSELAS (AP).— La Comisión Europea dijo el jueves que ha multado al fabricante israelí de medicamentos genéricos Teva con más de 460 millones de euros (500 millones de dólares) por buscar indebidamente proteger la patente de su medicamento para la esclerosis múltiple y por desprestigiar el desarrollo de un medicamento rival de otra empresa.

La comisión afirmó que la farmacéutica “abusó del sistema de patentes para extender artificialmente la protección de la patente” de su exitoso medicamento para la esclerosis múltiple, Copaxone, cuyo ingrediente activo es el acetato de glatiramer.

Para hacerlo, Teva llevó a cabo una “campaña de desprestigio” contra Synthon, la única otra empresa con un medicamento autorizado en Europa que contiene acetato de glatiramer, dijo la comisión en un comunicado.

Commission 🇪🇺 fines Teva €462.6 million over misuse of the patent system and disparagement to delay rival multiple sclerosis medicine 👇

Teva “difundió información contraria a los hallazgos de las autoridades sanitarias, buscando sembrar dudas sobre la seguridad, eficacia y equivalencia terapéutica del producto rival”, dijo la comisión de la UE. Indicó que los funcionarios de Teva se dirigieron a médicos y grupos involucrados en la fijación de precios y reembolso de medicamentos, “con el objetivo de retrasar o bloquear la entrada de su competidor” en varios países.

En un comunicado, Teva dijo que no está de acuerdo con la decisión de la comisión de la UE, la cual señaló que estaba “basada en teorías legales… que son extremas, no probadas y sin apoyo fáctico”. Indicó que tiene la intención de apelar la decisión y que ha apoyado a la comunidad de la esclerosis múltiple desde 1996.

La comisión de la UE dijo que las acciones de Teva podrían haber impedido ahorros significativos por parte de los países de toda Europa, debido a que otras versiones del medicamento posiblemente habrían sido 80 por ciento más baratas que Copaxone. Teva tendrá que pagar una multa de 462.6 millones de euros (502 millones de dólares) y abstenerse de prácticas similares en el futuro, dijo.

Today we fine Teva 462 million euros for breaching @EU_Competition rules.

Teva abused dominance by:

👉disparaging its main competitor

👉misusing the patent system

Here’s 1 minute to explain the disparagement side of the story 👇📺 pic.twitter.com/NW7GxuGQQW

— Margrethe Vestager (@vestager) October 31, 2024