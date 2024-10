ENTREVISTAS ¬ ¿Desacato y destitución de Claudia? Sánchez Cordero y Spitalier: NO

Tanto la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero como la abogada Alejandra Spitalier coincidieron que no se puede hablar de desacato, en caso de que la Presidenta Sheinbaum Pardo no atienda el proyecto del Ministro Carrancá, porque primero se tiene que hablar de una resolución válida.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no puede ser destituida en caso de no acatar la determinación que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la próxima semana, con respecto al proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que tira la elección de jueces y magistrados, debido a que la Reforma Judicial “no es susceptible de un control judicial”, plantearon la Ministra en retiro, y actual Diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, así como la abogada constitucionalista Alejandra Spitalier.

El Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien desde el Gobierno pasado ha acompañado las diferentes movilizaciones del bloque opositor que encabeza Claudio X. González Guajardo, ha afirmado que si la mayoría de los ministros avala el proyecto del Ministro Carrancá tanto el Congreso como la Presidenta deben acatarlo o de lo contrario podrían ser destituidos directamente por la Corte.

“Puede venir una escalada peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga, porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción XVI del Artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, y eso no pasaría por el desafuero”, afirmó el Ministro Cossío Díaz a Radio Fórmula.

En ese sentido, la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero explicó a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que el proyecto del Ministro Carrancá no atiende la procedencia y por lo mismo no tiene que ser acatado en caso de que la Corte lo apruebe la próxima semana.

“Para que una resolución sea procedente necesitar argumentar que sea procedente el medio de impugnación y por lo tanto la resolución. En realidad no hay procedencia. Estoy sorprendida que por una parte deja viva cierta parte de la Reforma, que es en relación a los ministros y al Tribunal de Disciplina (sí vayan a elecciones) para la desaparición del Consejo de la Judicatura y por otra parte invalida todo lo relativo a los jueces y a los magistrados. Es un proyecto salomónico, es un proyecto político ¿o qué esencia tiene? Pero jurídico, constitucional, yo no lo veo”, sostuvo.

Y puntualizó: “Seguramente es un mensaje político, yo no le veo el sustento político, jamás he visto que una reforma constitucional se deje nada mas por decisión de quien realice el proyecto de sentencia cuando todo viene de una determinación”.

La abogada Alejandra Spitalier indicó también en entrevista con “Los Periodistas” que las declaraciones del Ministro en retiro José Ramón Cossío no tienen sustento alguno y sólo confirman esta lógica que señala que el Poder Judicial tiene que estar renovado. “Están pensando que están por encima de todas las leyes y de la Constitución. La Suprema Corte no tiene las facultades que dice el Ministro Cossío en términos de que la Presidenta Sheinbaum llegase a desacatar esta resolución”.

“Para hablar de un desacato tenemos que hablar primero de una resolución válida, una resolución que se emita dentro de las competencias de cualquiera autoridad de la que se trate. No podemos hablar de una resolución que obligue a las demás autoridades a acatarla”, indicó Spitalier. “Este impedimento que tienen los ministros de modificar el texto constitucional es una garantía que tenemos los ciudadanos que nos permite asegurarnos que ninguna autoridad inferior o una autoridad actuando por sí misma pueda modificar el texto constitucional”.

En la misma línea, la Ministra en retiro Sánchez Cordero ahondó que por lo mismo “si este proyecto no es procedente en lo sustantivo de la reforma cómo vamos a desacatar algo que ni siquiera es procedente”.

“De dónde va a haber desacato si siempre, históricamente, se ha dicho que no pueden tener medios de impugnación las reformas en su materialidad, en lo sustantivo”, explicó. “Están muy molestos, el Poder judicial está muy lastimado, debió hacerse una renovación más paulatina, primero las vacancias, conforme se fueran dando las vacancias, aunque nos hubiéramos tardado algunos año, hubiéramos tenido una transición más aterciopelada, menos brusca. A mí me hubiera gustado más paulatino, no fue así, sí hay molestia, sí hay personas que se han sentido muy lastimadas, la verdad es que sí soy empática con ellos. (Pero) la Constitución está vigente y solo nos queda acatarla”.

La abogada Spitalier apuntó que quienes sostienen que lo ministros o incluso los jueces federales son los últimos para decir qué dicen las leyes, qué dice la Constitución, “pues resulta que en los últimos 30 años todo este Poder Judicial ha dicho que este tipo de mecanismos son improcedentes para analizar el texto constitucional”.

“Por todos lados están violando todas las atribuciones, están desacatando no nada más las leyes, sino el texto constitucional, están en una mala concepción de sí mismos como si fueran los dueños del marco constitucional y de la Constitución en sí misma”, refirió. “Para hablar de desacato tenemos que hablar de una resolución válida, no veo cómo si estos medios no son procedentes puedan dar como consecuencia resoluciones válidas y en consecuencia las autoridades no estarían estrictamente obligadas a observarlas porque son resoluciones ilegales”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado