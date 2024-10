FDA reporta a 90 personas en 13 estados de EU intoxicadas por E. coli en hamburguesas

Por Matthew Perrone

Washington, 31 de octubre (AP) — Las autoridades federales informaron el miércoles de más casos de intoxicación por E. coli entre personas que comieron en McDonald’s, mientras que los investigadores del Gobierno que buscaban la fuente del brote identificaron a un “cultivador de cebollas de interés” en el estado de Washington.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo que 90 personas en 13 estados se enfermaron debido al brote, en comparación con las 75 que se registraron al final de la semana pasada. El número de personas hospitalizadas aumentó en cinco, hasta llegar a 27 personas. Una muerte se ha relacionado con el brote.

Las autoridades han dicho que las cebollas crudas y cortadas en rodajas de las hamburguesas Quarter Pounder de McDonald’s son la fuente probable de la bacteria E. coli. McDonald’s dijo que las cebollas provenían de un solo proveedor, Taylor Farms, con sede en California. Desde entonces, la empresa ha retirado del mercado las cebollas amarillas que envió a McDonald’s y otras cadenas de restaurantes.

La FDA dijo el miércoles que ha comenzado a inspeccionar el centro de procesamiento de Taylor Farm en Colorado Springs, así como a un “cultivador de cebollas de interés” en el estado de Washington. No se reveló el nombre del cultivador.

Más del 80 por ciento de las personas con E. coli entrevistadas por investigadores del Gobierno informaron haber comido productos de McDonald’s que contenían cebollas frescas cortadas en rodajas, señaló la FDA.

McDonald’s dijo la semana pasada que las cebollas de la planta de Colorado Springs se distribuyeron a aproximadamente 900 de sus restaurantes, incluidos algunos en centros de transporte como aeropuertos. La cadena de restaurantes anunció que volvería a servir hamburguesas Quarter Pounders en cientos de sus restaurantes después de que las pruebas descartaran que las hamburguesas de carne fueran la fuente del brote.

