Nuevos aranceles a electrónicos y farmacéutica pronto; Trump quiere esas industrias

Ciudad de México/Madrid, 13 de marzo (SinEmbargo/EuropaPress).- El Secretario de Comercio de Estados Unidos (EU), Howard Lutnick, anunció este domingo que los aranceles a los semiconductores entrarán en vigor "en uno o dos meses", y que forman parte de una estrategia para reducir la dependencia de China en sectores clave como la tecnología y la salud.

Durante su participación en el programa "This Week" de la cadena ABC, Lutnick destacó que esta medida busca garantizar la seguridad económica y nacional al fomentar la producción local de componentes esenciales.

🚨JUST IN: Commerce Secretary, Howard Lutnick, tells ABC news that the exemptions from tariffs for semiconductors, computers & other components are only temporary. 🇺🇸

Según el Secretario, los productos electrónicos como smartphones, computadoras y paneles solares, que fueron temporalmente exentos de aranceles el pasado viernes, estarán sujetos a los nuevos aranceles específicos para semiconductores.

La decisión de la administración de eximir temporalmente ciertos dispositivos electrónicos de los aranceles anunciados el 2 de abril generó alivio en el sector tecnológico.

Sin embargo, Lutnick aclaró que esta exención no es permanente y que los productos estarán incluidos en los aranceles a semiconductores, diseñados para incentivar la relocalización de la producción a territorio estadounidense.

When asked if he has spoken to his Chinese counterpart on tariffs, Commerce Sec. Howard Lutnick says there's been "soft entrees through intermediaries."

"We all expect that the president of the United States and President Xi of China will work this out."

