Aranceles del 25% a coches estadounidenses entrarán en vigor esta noche, dice Carney

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que el arancel del 25 por ciento a los vehículos fabricados en Estados Unidos que no cumplan con las especificaciones del T-MEC, el tratado que ambos mantienen con México, entrará en vigor esta medianoche.

Si bien Canadá esquivó el 2 de abril los aranceles de, al menos, el 10 por ciento que Trump impuso de manera discriminada a prácticamente todo el mundo, otro asunto bien distinto son los del 25 por ciento al sector del automóvil que ya estaban en vigor.

At 12:01 EDT tonight, Canada’s counter-tariffs will come into force.

There will be 25% tariffs on all non-CUSMA-compliant vehicles from the U.S., and 25% tariffs on the contents of CUSMA-compliant vehicles that are not from Canada or Mexico.

President Trump caused this trade…

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 8, 2025