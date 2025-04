Sheinbaum asegura que empresas automotrices no saldrán de México pese a los aranceles

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que "por el momento" ninguna compañía automovilística que opera en México tiene previsto sacar sus plantas del país a pesar de los aranceles del 25 por ciento a la industria por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Así lo manifestó este martes durante su conferencia matutina, tras afirmar que ha mantenido conversaciones con los responsables del sector para conocer sus planes de futuro en el nuevo escenario de guerra comercial.

"La mayoría nos han dicho que por el momento no piensan cambiar nada y que tiene que asentarse la situación. Mover una planta automotriz no es un proceso sencillo, requiere primero dinero de la automotriz para poder mover de uno a otro lado la planta, no lleva meses, lleva años. Hasta ahora nos han dicho eso", explicó.