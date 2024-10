Auditor halla gasto millonario de la Corte en seguros, viajes, pensiones, viáticos...

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia (SCJN) gastó el año pasado 176 millones 074 mil pesos para el pago de pensiones, haberes de retiro, aguinaldo y gastos médicos cubiertos a personal en retiro, constató la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fiscalizar los más de 5 mil millones de pesos que el Máximo Tribunal gastó en 2023, el primer año bajo la presidencia de la Ministra Norma Piña Hernández, quien declinó participar en la elección popular de juzgadores y renunció al cargo.

La semana pasada, la Corte aprobó solicitar un presupuesto por 5 mil 922 millones de pesos para 2025, año que no terminarán de laborar. Ocho ministros enviaron su carta de renuncia al Senado de la República a partir de agosto próximo. En sus misivas argumentan su decisión al estar en contra de la norma constitucional en torno al Poder Judicial, por lo que han declinado participar en la elección popular de ministros en junio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que dimiten desde este tiempo para poder acceder a estos millonarios haberes de retiro. Actualmente, dicha pensión, aguinaldo y gasto médico la reciben ministros en retiro como Eduardo Medina Mora, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, Diputada que ayer comentó que “respeta” la decisión de los ministros y dijo desconocer “si pueden conservar o no sus haberes”.

“Por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos —además, quedó establecido en la Constitución que así puede ser si renuncian— tienen derecho a lo que se llama ‘el haber de retiro’. Ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional; o pueden postularse y decir ‘a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo’. Igual un juez puede decir ‘yo me retiro’ o puede decir ‘no, a ver, yo me postulo'”, afirmó esta mañana.