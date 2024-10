Nicky Jam retira su apoyo a Trump tras chiste sobre Puerto Rico dicho durante evento

Por María Sherman

Nueva York, jueves 31 de octubre (AP) — El cantante puertorriqueño de reguetón, Nicky Jam, retiró su respaldo a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 un mes después de aparecer en un mitin del candidato.

Tony Hinchcliffe, un cómico que llamó a Puerto Rico “isla de basura” durante un mitin multitudinario de Trump en Nueva York, parece haber sido el catalizador.

“Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y a hablar mal de mi país y, por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump, y me echo a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta, Nicky Jam”.

