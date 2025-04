Claudia confirma que "Don Neto" cumplió su condena; desconoce si es requerido por EU

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que desconoce si alguna autoridad estadounidense ha solicitado la extradición del exnarcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como "Don Neto", quien recientemente quedó en libertad.

"No tengo conocimiento de que la DEA esté pidiendo algo así o alguna de las agencias de Estados Unidos ", dijo Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina que encabezó este jueves 10 de abril, al ser cuestionada sobre el tema por un reportero.

La titular del Ejecutivo federal añadió que, en la reunión que sostuvo hoy con el Gabinete de Seguridad, preguntó al respecto y se le informó que el fundador del Cártel de Guadalajara habría cumplido la sentencia que se le dictó en 1985, motivo por el cual recuperó su libertad.

"No sé en qué año le habían dado prisión domiciliaria. El señor tiene 95 años, creo. Hasta ahora permanece en su casa, pero fue que se cumplió su condena. No hubo aquí ninguna otra cosa. Y no tengo conocimiento de que se esté pidiendo por parte de una agencia. Preguntamos y les comentamos. En realidad ni es una agencia, sería el Departamento de Justicia, supongo", sostuvo la Presidenta.