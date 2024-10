Nintendo presenta app de música para escuchar temas de videojuegos como Super Mario

MADRID, 31 Oct. (Portaltic/EP).- Nintendo lanzó su propia aplicación de música en streaming Nintendo Music, con la que los usuarios podrán escuchar las canciones y melodías de los videojuegos de la compañía, incluidos títulos como “Splatoon”, “Super Mario”, “Aimal Crossing” o “The Lengend of Zelda”.

La compañía de videojuegos pretende ofrecer a los usuarios una forma de acceder a la música de sus videojuegos favoritos desde sus dispositivos móviles inteligentes, de manera que puedan disfrutar de la melodía de distintos títulos más allá de la experiencia de juego.

En este sentido, Nintendo ha presentado una nueva aplicación a la que se refiere como Nintendo Music, una plataforma de música en streaming a través de la que los jugadores podrán escuchar las bandas sonoras completas de los títulos de la compañía japonesa.

Nintendo Music, a new smart-device app exclusively for #NintendoSwitchOnline members, lets you stream or download music from Nintendo’s library of soundtracks!

Nintendo Music will be released later today! Learn more: https://t.co/X5uL1ThupO pic.twitter.com/2NOu7k22zf

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 30, 2024