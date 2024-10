Celebración por victoria de Dodgers en Serie Mundial desata violencia en Los Ángeles

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 31 de octubre (LaOpinión).- Actos de violencia y saqueos, además de un autobús de Metro incendiado, ocurrieron durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves en el área de Los Ángeles durante la celebración por el octavo título de los Dodgers en la Serie Mundial.

Los fanáticos de los Dodgers se congregaron en diversas partes de la ciudad, como en el centro de Los Ángeles; en Whittier Boulevard, en el este, y en los alrededores del Dodger Stadium en Elysian Park, para celebrar el triunfo por el campeonato.

Miles de fanáticos llenaron las calles en su celebración agitando banderas, encendiendo fuegos artificiales y haciendo sonar las bocinas de sus automóviles.

Las autoridades policiacas de Los Ángeles anticiparon que esperaban disturbios por grupos de aficionados después de los incidentes que sucedieron la noche del sábado 26 de octubre tras el triunfo sobre los Yankees de Nueva York en el segundo juego de la serie.

La madrugada de este jueves, aunque la mayoría de las celebraciones se mantuvieron pacíficas y festivas, en algunos lugares las cosas se salieron del control.

AUTOBÚS DE METRO INCENDIADO

Alrededor de las 12:30 horas, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que una multitud hostil rodeó un autobús de Metro y que lo incendiaron en el área de Sunset Boulevard y Echo Park Avenue.

Un equipo antidisturbios fue enviado a la zona y, en un momento, utilizó balas de goma para intentar dispersar a los aficionados, quienes se retiraron poco después de la medianoche.

Los funcionarios de Metro dijeron que el conductor del transporte público y cinco pasajeros que estaban a bordo lograron evacuar el vehículo antes de que le prendieran fuego.

En este incidente no se tuvieron arrestos, pero seis sospechosos fueron detenidos después de que un grupo irrumpió en una tienda Nike en el centro de Los Ángeles, donde robaron cajas con mercancía deportiva.

Unrest looting, shoplifting, destruction of property, and simply no respect in Los Angeles California over the last 9 hours. After the dodgers won the world series. pic.twitter.com/SSgEhuuBuJ

— Casimiro Cervantes (Casimiro Media Productions) (@CasimiroMedia) October 31, 2024