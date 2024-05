La ANDA informa la muerte de Elda Peralta, estrella de la Época de Oro, a los 91 años

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- La Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer esta tarde el fallecimiento de Elda Peralta Ayala, actriz del Cine de Oro mexicano, a los 91 años de edad, a través de una publicación en redes sociales. “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Elda Peralta Ayala, actriz de cine, guionista, escritora y editora. Fue presidenta del Comité de Vigilancia del STPC. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. DEP.”, escribió.

Peralta fue parte de la historia fílmica de México, pues participó en una treintena de películas, entre las que destacaron Hipócrita, El Esqueleto de la Señora Morales, Trotacalles, Necesito dinero, Cárcel de mujeres, Acuérdate de vivir.

Elda Peralta nació el 28 de julio de 1932 en Hermosillo, Sonora, y fue una figura multifacética: actriz, periodista, profesora y escritora. Su formación abarcó estudios en Literatura inglesa, griega, francesa y española en la Universidad de Londres y la Universidad de París.

Según la Enciclopedia de la Literatura en México, Elda Peralta fue comentarista de libros para el Canal 13 de televisión y el suplemento cultural del periódico El Heraldo de México de 1978 a 1985. También es coautora de ficciones en: Las mujeres de la torre, 1996; Veneno que fascina, 1997; y Sucedió en un barrio de la ciudad, 2001.

Sin embargo, pese a que la actuación era su pasión, la carrera de Elda Peralta solo duró una década, pues un episodio ensombreció su vida. En 2006, la actriz contó la situación de acoso que vivió por parte de un director de cine, la cuál provocó que dejara su carrera.

“Aquel cineasta, del que no diré su nombre, sobre todo porque ya murió, quiso pasarme por las horcas caudinas. Me negué, porque tenía la rebeldía suficiente para no dejarme arrastrar (…) Lo ocurrido me causó un trauma durante mis 10 años de carrera”, relató en una entrevista para El Universal.