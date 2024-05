AMLO agradece a Diputado español que acusó a derecha de intentar influir en elección

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este miércoles a Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso español y Diputado del partido Sumar, por defenderlo ante los grupos conservadores y de ultraderecha de España.

A través de su conferencia de prensa diaria, López Obrador explicó que en el parlamento español había una denuncia en contra del Gobierno mexicano, pero que no prosperó, por lo que reconoció la defensa del legislador Gerardo Pisarello sobre una posible intervención en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Agradezco también a un Parlamentario español que ayer, antier, nos defendió porque los conservadores se unen. Es un movimiento internacional de derecha y subieron una denuncia en contra de nosotros en el Parlamento español, y un legislador nos defendió y queremos agradecerle mucho”, expresó.

“Afortunadamente no prosperó esa denuncia impulsada por el bloque conservador de México en alianza con el bloque conservador de derecha de España, pero para agradecerle a este legislador español y hacerle un reconocimiento a todos el pueblo español”, agregó.

Asimismo, el Presidente aclaró que existe buena relación con España, pero no con las élites del país ibérico, ya que la riqueza despojada en la Conquista fue para los grupos conservadores y no para el pueblo español.

“Las diferencias no las tenemos con los españoles, con la mayoría de los españoles. Al contrario, tenemos muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo, hasta cuando vinieron a saquear a México los europeos y, en especial, los españoles”, dijo.

“Todo eso que se llevaron, toda esa riqueza era para las élites en España, no para el pueblo español que al mismo tiempo padecía de mucha pobreza, de mucho abandono. Entonces sí alcanzamos y estamos muy conscientes de que una cosa es la élite en España, como la élite en México, el conservadurismo de España, el conservadurismo de México, el conservadurismo en el mundo; y otra cosa son los pueblos, y nosotros estamos con los pueblos, y somos partidarios de la fraternidad universal y de la fraternidad entre los pueblos”, explayó.

Ayer, los grupos conservadores y de ultraderecha de España volvieron a atacar al Presidente para intentar influir en la elección de México, denunció Pisarello. “No le perdonan que haya puesto primero los intereses de su pueblo, antes que los de Iberdrola”, señaló.

A través de un video difundido en su cuenta de X, el Diputado compartió parte del discurso de defensa que hizo del Presidente mexicano y de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas por influir en las elecciones mexicanas con insidia y falsedades contra el Presidente López Obrador de México. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones desde luego, primero porque no le perdonan al Presidente López Obrador que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a decir cara a cara, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás a fondos de inversión como Black Rock o a lobbies como la red Atlas en América. Esta red, como han demostrado muchos periodistas investigadores, recibe ingentes cantidades de Atlas Network, de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba a través, no de medios de comunicación, sino con plataformas digitales opacas, de granjas de trolls, de cuentas falsas con el sólo objetivo de desestabilizar al Gobierno de México”, pronunció el Diputado durante la sesión legislativa.