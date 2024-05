VIDEO: Diputado acusa a los ultras de España de influir en la elección de México

El Diputado Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso español, denunció que la derecha española intenta intervenir en las elecciones de México con una campaña de mentiras.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Los grupos conservadores y de ultraderecha de España volvieron a atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar influir en la elección de México, así lo denunció Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso español y Diputado del partido Sumar. “No le perdonan que haya puesto primero los intereses de su pueblo, antes que los de Iberdrola”, señaló.

A través de un video difundido en su cuenta de X, el Diputado compartió parte del discurso de defensa que hizo del Presidente mexicano y de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas por influir en las elecciones mexicanas con insidia y falsedades contra el Presidente López Obrador de México. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones desde luego, primero porque no le perdonan al Presidente López Obrador que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a decir cara a cara, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás a fondos de inversión como Black Rock o a lobbies como la red Atlas en América. Esta red, como han demostrado muchos periodistas investigadores recibe ingentes cantidades de Atlas Network, de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba a través, no de medios de comunicación, sino con plataformas digitales opacas, de granjas de trolls, de cuentas falsas con el solo objetivo de desestabilizar al Gobierno de México”, pronunció el Diputado durante buena sesión legislativa.

Las derechas españolas vuelven a atacar al presidente @lopezobrador_ para intentar influir en la campaña mexicana. En realidad, no soportan que les haya plantado cara con dignidad y que la próxima presidenta vaya a ser una mujer valiente y sólida como @Claudiashein 👇🏽 pic.twitter.com/2tdoGSR2P3 — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) May 14, 2024

Agregó que a pesar de estos intentos de intervención, la derecha española no ha conseguido desestabilizar al Presidente mexicano y destacó su aprobación entre la población.

“No lo han conseguido porque a pesar de todas esas insidias el Presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70 por ciento, muy alta entre los sectores populares. Y obviamente la derechas españolas no lo soportan; no soportan que haya un Presidente que siempre ha valorado el legado de tantas republicanas, catalanas, vascos, españoles acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco, pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito ni por Aznar, no por Díaz Ayudo ni por rey alguno. No toleran que vuelva a su casa habiendo dejado una gestión honrada y proponiendo una reforma constitucional que blinde el derecho a la vivienda, el agua, que ponga freno a los transgénicos o que plantee una indispensable democratización del Poder Judicial”.

Al final de su discurso hizo referencia a Sheinbaum Pardo, a quien consideró como una mujer comprometida y humanista que también sufre este ataque de las derechas.

“Pero sobre todo lo que no soportan las derechas es que sobre esa herencia, y como ya están señalando todas las encuestas, México va a tener su primera Presidenta mujer, una científica humanista y comprometida como Claudia Sheinbaum. Y no soportan tampoco que que la capital del país vaya a ser gobernada por otra mujer salada de los movimientos populares como Clara Brugada. Y por eso enfangan, por eso mienten. En nombre de una libertad de información que conculcan cada día también aquí. Pero yo les digo una cosa, no van a salirse con la suya señores de la derecha porque tendrán delante un pueblo, el de México, que hace tiempo ha decidido liberarse de ‘La maldición de la Malinche’, como cantaban Amparo Ochoa y Gabino Palomares, y a no cambiar oro por cuentas de vidrio, ni a entrar su riqueza por espejos con brillo. Que así sea”.

El discurso del Diputado ha sido replicado por políticos mexicanos de Morena, quienes han felicitado la defensa que hizo de la investidura presidencial y del reconocimiento a las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada.

Esta no es la primera vez que la derecha española intenta influir en la política mexicana. El pasado 9 de marzo, Cayetana Álvarez de Toledo, Diputada del Grupo Parlamentario Popular y marquesa de derechas ligada al expresidente del Gobierno español José María Aznar, atacó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso pronunciado en el Festival de las Ideas, que organiza el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, del magnate mexicano ligado a la derecha internacional.

Cayetana Álvarez de Toledo, exvocera del partido de la derecha española, posición de la que fue cesada en 2020 por las críticas hacia los suyos, criticó en su discurso, pronunciado en Auditorio Metropolitano de Puebla, al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, sostuvo, que el país “está siendo tomado por el crimen organizado por la complacencia de quienes debieran defenderlo; ‘abrazos no balazos’, o más bien abrazos a los que dan balazos, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes”.

Las palabras pronunciadas por la política española, quien ha acompañado votaciones de la ultraderecha VOX incluso aunque vayan en contra de su partido, fueron ampliamente difundidas por la oposición mexicana como Felipe Calderón Hinojosa. “Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, y quizá yo lo esté en un parte de temas, pero este discurso es lo mejor que se ha dicho en México en mucho tiempo”, dijo el expresidente mexicano cuyo secretario de Seguridad Genaro García Luna, está en EU, en prisión por vínculos con el narcotráfico.

En respuesta, durante la conferencia mañanera del 11 de marzo, el Presidente López Obrador calificó a Cayetana como una “provocadora para manipular”, y aseguró que es un orgullo que desde la ultraderecha emitan pronunciamiento en su contra. “Siempre la derecha utiliza provocadores para manipular. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, diputada española, le dieron una gran difusión los conservadores, vino a hablar mal de mí”.

En esa ocasión, el mismo Diputado Gerardo Pisarello defendió López Obrador y a la candidata Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia.

“En realidad a nadie le extraña que se comporten como si estuviéramos en tiempos de la Conquista y fueran los nuevos encomenderos en América Latina, porque quiero recordar que el Partido Popular ya aplaudió que un monarca, que hoy está fugado y acusado de corrupción, mandara a callar a un presidente democráticamente elegido y ese presidente dignamente no calló”, dijo Pisarello en referencia al rey Juan Carlos.

Agregó que ni el Presidente Lula, ni el Presidente Gustavo Petro, ni el Presidente López Obrador van a callar. “Ya enviaron una vez a Aznar y a los que defendían los intereses de Iberdrola a atacar al presidente de México y sacaron trasquilados, y no contento con ese ridículo pues ahora han enviado también a la diputada Cayetana Álvarez para intentar interferir en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y recuperar así los negocios que perdieron y van a volver a fracasar”, dijo Pisarello el pasado 13 de marzo en el Pleno del Congreso español.

En el año 2022, el Presidente López Obrador proyectó un discurso del Diputado español Pisarello en el que éste se solidarizaba con la política energética de México.

“El Partido Popular en lugar de defender a las empresas dispuestas a contribuir a la prosperidad general, se ha caracterizado por plantearse como el máximo defensor de los regalos fiscales a unas pocas grandes. Les ríen las gracias al señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que trató a los consumidores españoles como tontos, votan en contra de todo lo que sea mejorar los salarios de los trabajadores, su derecho a la negociación colectiva”, dijo en esa ocasión el Diputado catalán, que proviene de En Comú Podem.

LA GUERRA SUCIA A TRAVÉS DE ATLAS NETWORK

The Atlas Network, que fue mencionadoen el discurso del Diputado español, presume su vasta red de 500 think tanks que se expande por todo el mundo, todos ellos de derecha y extrema derecha, que están detrás de golpes a gobiernos de izquierda elegidos democráticamente como el de Pedro Castillo en Perú o el de Evo Morales en Bolivia. También están detrás de batallas llevadas al plano judicial, el llamado lawfare, como ocurrió en Brasil con Lula da Silva y en Argentina con Cristina Fernandez de Kirchner.

México no está exento de este pulpo financiado por grandes capitales como de los hermanos Koch, el Departamento de Justicia de EU o la petrolera Exxon y la cigarrera Philip Morris. El Director de Atlas Network en América Latina es el mexicano Roberto Salinas León, hijo de Ricardo Salinas Price, tío del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien es uno de los socios de esta red de derechas, y que se ha enfrentado en más de una ocasión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde esta oligarquía global de la derecha, Roberto Salinas León ha prendido alertas por el “ascenso del populismo antiliberal desde México hasta Argentina” advirtiendo “el comienzo de un camino oscuro por delante para América Latina”. A la red se sumó en marzo de 2023 su primo a través de la asociación con el Centro Ricardo B. Salinas Pliego (CRBSP). En esa ocasión, el dueño de Grupo Salinas señaló: “En las últimas décadas, Atlas Network ha sido un verdadero campeón de la libertad en América Latina y esperamos continuar esa tradición”.

En meses recientes, el Presidente López Obrador y la candidata de Morena Claudia Sheinbaum han sido el blanco de The Atlas Network con la reciente campaña emprendida en redes sociales que busca ligarlos con el crimen organizado, a través de una estrategia de redes sociales impulsada por bots y un trollcenter, que a su vez respaldan a la candidata del PRI-PAN Xóchitl Gálvez, como exhibió Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital e integrante del partido español Podemos.

The Atlas Network fue fundada por el británico Antony Fisher en 1981 bajo el nombre de Atlas Economic Research Foundation luego de que en en la década de 1950 fundara el Instituto de Asuntos Económicos (IEA) en Londres que “sentó las bases intelectuales para lo que luego fue la revolución de Thatcher en los años 80”, como señaló en un amplio reportaje Lee Fang publicado en The Intercept en 2017.

Para esta misma publicación, Fang habló con el entonces director de la red, el argentino Alejandro Chafuen, quien presumió la cantidad de dirigentes asociados a Altas que ahora están en el candelero: “ministros del gobierno conservador de Mauricio Macri en Argentina, senadores en Bolivia y los líderes del Movimiento Brasil Libre, que terminó con la presidencia de Dilma Rousseff”.

El académico de la UNAM Mauro Jarquín expuso, en un artículo en el diario La Jornada publicado en diciembre de 2022, cómo esta red a través del Students for Liberty (SL) “ha impulsado en procesos de interrupción por medios legales de gobiernos progresistas, en una estrategia que voces de izquierda han denominado lawfare”. Y añadió: “SL opera también en México desde hace años. En este tiempo ha construido vasos comunicantes con organizaciones de derecha –opositoras al lopezobradorismo– como la Coparmex, el PAN y otras asociaciones privadas. Ha incorporado a su estructura a jóvenes de universidades como UNAM, UAM, UAdeC o el Tecnológico de Monterrey. Colabora, además, con organizaciones civiles de magnates mexicanos y funciona como espacio de creación de cuadros políticos para su causa”.