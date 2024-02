ENTREVISTA ¬ La derecha relanzó “guerra sucia” con nueva tecnología, alerta Tatiana

Tatiana Clouthier, quien en 2018 coordinó la campaña presidencial de López Obrador, explicó a “Los Periodistas” que de acuerdo con las estimaciones que han sacado, detrás de esas campañas negras en redes sociales se están gastando aproximadamente un millón de dólares semanalmente”.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– La misma derecha que en 2006 impulsó la campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador con el lema de “es un peligro para México” ha traído de vuelta la “guerra sucia” mediante recursos tecnológicos que han impulsado en redes sociales la narrativa “narco Presidente” y “narco candidata” para referirse a Claudia Sheinbaum Pardo, denunció en entrevista la vocera de la candidata de la izquierda Tatiana Clouthier.

“Tenemos presente la tecnología comparado con el 2006. Si recordamos en aquel entonces se usó esa estrategia de ‘un peligro para México’, ahora lo que han utilizado es ‘narco Presidente’, ‘narco candidata’ y este esquema con las redes sociales a través de campañas de bots. ¿A qué nos estamos refiriendo? Así como (Enrique) Peña Nieto usó los ‘peñabots’ (en el proceso electoral de 2012), Xóchitl (Gálvez, la candidata de la derecha) está usando los ‘xochibots’”, declaró Clouthier en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Hace una semana,SinEmbargo dio a conocer cómo luego de los “peñabots” han brotado agencias y troles (personas reales bajo el anonimato) que han amplificado narrativas en las redes sociales como sucede con las etiqueta #NarcoPresidente, que se impuso a partir de la serie de reportajes que sugirieron un supuesto vínculo entre el narcotráfico y la campaña de López Obrador de 2006.

El propio Presidente denunció este miércoles, aunque lo ha hecho desde la semana pasada, la utilización de bots, incluso desde otros países, para manipular tendencias como esta. “¿Cómo opera eso y cuánto cuesta? Porque estamos hablando de millones de pesos de una campaña así”, alertó.

En ese sentido, Tatiana Clouthier, quien en 2018 coordinó la campaña presidencial de López Obrador, explicó que de acuerdo con las estimaciones que han sacado, detrás de esas campañas negras en redes sociales se están gastando aproximadamente un millón de dólares semanalmente”.

Clouthier indicó que esto ya habla de cómo han estado posicionando todo este trabajo y explicó que desde Morena lo vinculan a dos cosas: a la información sobre la investigación ya cerrada sobre el supuesto financiamiento del narco en la campaña de 2006 de López Obrador, “después de que en el 12 no salió nada, después de que en el 18 no salió nada”.

Y, el otro tema, refirió es la visita de Xóchitl a los Estados Unidos: “decimos fue a pasar charola, fue a pedir ayuda, fue a que le dieran otro tipo de ayuda por ponerlo de alguna manera y luego va España donde tenemos al Presidente Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón ambos vinculados a los procesos de estas campañas de guerra sucia que se utilizaron contra Andrés Manuel”.

Mario Delgado acusó este miércoles en su conferencia de prensa cómo desde el entorno de Xóchitl Gálvez “fueron a 50 países para conseguir bots y para crear la historia del narcoestado”. Ya desde el domingo pasado, el dirigente nacional de Morena denunció sobre la existencia de una campaña coordinada en Twitter que es orquestada por la oposición a la cual calificó como una “mafia digital”.

“Hacen nado sincronizado con una mafia digital que ya establecieron liderazgos panistas, tenemos perfectamente identificados quienes inician con los hashtags de ahí ellos lanzan estos ataques y todas las cuentas bots empiezan a actuar, a interactuar para generar tendencias, pero más de la mitad de esas cuentas son falsas”, alertó.

Tatiana Clouthier expuso que a diferencia de 2006, la gente ahora tiene información, aunque consideró que hay un sector en la parte del WhatsApp al cual le han metido miedo del peligro para México, “a pesar de que las cosas no son como son y no han dado el resultado en términos de gobierno de Andrés Manuel para lo que se esperaba o lo que ellos decían que iba a pasar, sí sigue habiendo dos o tres temas que permean goteando por goteando”.

Uno de estos temas es el de una supuesta reforma a la Constitución para poder expropiar casas, una narrativa que ha sido impulsada incluso por personajes de la derecha como el exprocurador Ignacio Morales Lechuga.

Sabía usted que la propiedad privada de acuerdo al proyecto de Constitución que presentaron los morenistas pretende abolir la propiedad privada y convertir al gobierno en propietario de todo. Les comparto lo que señala el Art. 139 de dicho proyecto. ¿Quiere dejar de ser… pic.twitter.com/N1yTtsW5ys — Ignacio R. Morales Lechuga (@irmoralesl) February 9, 2024

“Es increíble que gente que fue a la universidad es dueña de empresas, etcétera, pueda seguir pensando que eso va a suceder. Luego salen con unas propuestas de reforma a la Constitución en el artículo 139”.

Clouthier platicó que contrario a lo que se pueda pensar, estos planteamientos sí llegan a un sector de la población y detrás de ellos están los mismos que organizan la movilización de este 18 de febrero. “¿A qué me refiero?, son los de la marcha del 18 de febrero en donde juegan con una línea en donde el propio Felipe Calderón, ya decía hace unos días, te está invitando para que defiendas la libertad y la democracia”.

“La libertad la tienes, puedes decir, dicen y critican al Presidente todos los días con lo que quieren, como quieren protestan y la democracia la quieren cuando son ellos los que ganan y cuando son ellos los que dirigen el INE, porque Lorenzo Córdova ahora resulta que será el orador cuando tienen la marea rosa, son los mismos colores que usa Xóchitl”.

Y apuntó: “Nos están engañando y otra vez la democracia significa ‘si yo gano hay democracia, si no gano no hay democracia, si Morena avanza no hay democracia’.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado