AMLO ve manipulación en redes. La IA intervendrá elecciones: Google, Meta, TikTok...

–Con información de Associated Press

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo/AP).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador alertó hoy sobre la utilización de bots para manipular tendencias (como la de #NarcoPresidente). Esto ocurre un día después de que Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok y otras anunciaran que durante la Conferencia de Seguridad de Múnich tratarán de frenar el “uso de herramientas de inteligencia artificial destinadas a interferir en elecciones democráticas”.

“Es lo que hacen los conservadores corruptos: mentir. Ya no les queda más que eso. Como la mención #NarcoPresidenteAMLO, 170 millones de vistas. Ese tema no lo voy a dejar, eh, porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. O sea, no son personas de carne y hueso, y un pedazo de pescuezo, sino son robots”, dijo López Obrador la mañana de este miércoles.