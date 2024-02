AMLO: ¿170 millones vistas del hashtag #NarcoPresidente? ¿Quién tiene ese aparato?

“Estamos hablando de las grandes ligas del hampa de la política y del periodismo”, dijo el mandatario mexicano, quien añadió que es importante enfrentarlo, “para que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control, de manipulación, porque dañan mucho”.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este viernes la capacidad de alcance, incluso internacional, que tuvo la etiqueta #NarcoPresidente a partir de la publicación del reportaje de Tim Golden, dos veces ganador del Pullitzer, en ProPublica que supuestamente lo vincula, aunque sin pruebas, con el narco.

“Lo está confesando”, dijo el mandatario esta mañana en Palacio Nacional, con respecto a la respuesta de los editores del medio estadounidense al mismo López Obrador, donde señalan: “Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial”.

Pero luego de eso, que aparece esto, viene el mensaje, el hashtag, #NarcoPresidente. Lo repito, tuvo 170 millones de vistas, y más de la mitad de las vistas supuestamente se dieron en Argentina, Colombia y hasta en Holanda [Países Bajos]. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots, porque 170 millones para un mensaje así, 170 millones de vistas, y el doble de los que vieron en México, fueron 80 millones, ¿qué organización?”, preguntó retóricamente.

También cuestionó si había medios capaces de hacer esto: “No, no, estamos hablando de las grandes ligas del hampa de la política y del periodismo”. “Esto lo tenemos que ir enfrentando, que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control, de manipulación, porque dañan mucho”, completó.

El Presidente ahondó en ello: “La derecha del bloque conservador, es una internacional financiada por grupos hegemónicos, tiene ese instrumento, lo usan, ya no se requiere organizar manifestaciones, mucho menos hacer uso de la violencia, es utilizar medios supuestamente de información para manipular”.

Luego, citó de nuevo la respuesta de ProPública, donde los editores aseguran que “los políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet”.

“A ver, pruebas”, insistió López Obrador. “Amigos, sí amplifican el mensaje, pero son de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, no robots. Pero no dudo que estén metidos los del bloque conservador de México, Claudio X. y otros más, pero esto tiene una connotación más allá de los grupos opositores del país”, indicó.

El mandatario mexicano también cuestionó “a las agencias que están muy echadas a perder”, como la DEA, “sin control, porque además la política que aplican muchas veces para el extranjero está llena de actividades secretas, encubiertas, mientras eso no desaparezca no van a cambiar las cosas”, pero descartó que el Presidente estadounidense Joe Biden no es el responsable.

“Es una conspiración, es un acto de subversión, pero no hacen nada, no pasada nada, porque el pueblo de México es mucha pieza. Pero yo quiero que esto s termine en el mundo, todas estas agencias tienen que ver con el Gobierno de Estados Unidos, ellos deberían hacer un esfuerzo, quien esté en el Gobierno, para evitar estar prácticas inmorales”, indicó.

“Todo esto de la DEA, ¿con qué derecho? Una organización extranjera que hace espionaje en un país independiente, soberano, ¿que le autoriza? La violación flagrante al derecho internacional, y se veía normal”, finalizó.

Esta mañana, ProPublica publicó una columna escrita por Stephen Engelberg como respuesta a los dichos del Presidente López Obrador sobre el reportaje del periodista Tim Golden.

Negó que Golden fuera a presentarse en la mañanera, pero agrega datos previos, como que buscaron más de una semana antes de la publicación a Jesús Ramírez Cuevas en donde le entregaron un resumen detallado de las conclusiones del reportaje y una serie de preguntas. “Después de varias solicitudes, el vocero prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”.

Agrega después que el reportaje se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 por narcotraficantes trabajando con el llamado Cártel de Sinaloa.

Y aborda el periodista los señalamientos de la supuesta cercanía entre Salinas y Golden: “López Obrador ha planteado múltiples teorías sobre el origen de este reportaje. A principios de esta semana, sugirió que de alguna forma Golden estaba en contubernio con el desacreditado expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien cubrió durante la década de los noventa. Aunque Golden tenía buenas fuentes dentro del Gobierno en aquella época, también produjo docenas de artículos profundamente investigados sobre la explosión del narcotráfico bajo Salinas, la sombra creciente de la corrupción en México y el fracaso de los Estados Unidos en lidiar eficazmente con cualquiera de estos problemas”.