¿Las pruebas?, cuestiona Presidente reportaje: “Departamento de Estado debe aclarar”

Ayer, el periodista Tim Golden publicó un texto en ProPublica donde involucra al que fue chofer del Presidente Andrés Manuel López Obrador con supuestos nexos con narcos y afirma, citando fuentes de la DEA: “La investigación no estableció si López Obrador aprobó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes. Pero los funcionarios dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un exagente de campo y un informante clave sobre drogas, sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de México cuestionó hoy un reportaje del periodista Tim Golden que vincula a su exchofer con un presunto acuerdo con narcos para recibir dinero, y exigió pruebas de lo publicado por ProPublica. Dijo que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) está molesta con él porque se les obligó a sacar las manos del país.

“Y a ellos siempre, a los oligarcas, y a los extranjeros les ha importado tener o títeres en la Presidencia o presidentes debilitados, sin autoridad moral, para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos desean o les convienen”, afirmó López Obrador.

“No denuncio al periodista, o a los periodistas; no denuncio a los medios. Denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Qué no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto. Cuál es la investigación que hicieron. Pero no la DEA: el Departamento de Estado. Ese es realmente el problema. Y es de tiempo atrás”, subrayó el Presidente.