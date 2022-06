Fox debe dar pena a los que votaron por él: AMLO. Le recuerda que confesó fraude

López Obrador opinó esta mañana que su “diferencia de fondo” con el expresidente Vicente Fox se entiende porque “engañó a millones de mexicanos que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo”.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó esta mañana que Vicente Fox Quesada confesó haber participado en el fraude electoral de 2006 y dijo que traicionó a millones de mexicanos que apoyaron un cambio en 2000. “Debe darle pena a los que votaron por él”, señaló.

Vicente Fox fue Presidente de 2000 a 2006. La izquierda alegó fraude en las elecciones que llevaron a Felipe Calderón Hinojosa al poder. Fox Quesada dijo en una entrevista que él personalmente había participado en acciones para frenar a López Obrador, en candidato de las izquierdas en 2006.

El excanciller Jorge G. Castañeda lo dijo así en las elecciones de 2018: “En el 2006, Fox se hizo cargo del asunto, fue el coordinador de toda esta maniobra, sin él no hubiera resultado. ¿Puede resultar una táctica sin el apoyo del presidente de la República? Yo no tengo idea […]. No tengo la menor duda de que fue Fox el que coordinó todo esto. Pero, bueno, habrá otras personas que tengan más información que yo”.

Hoy el Presidente refirió lo anterior.

“¿Ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada, le debe de dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo y con el agravante de que dirige un fraude electoral, luego de que él llega a la Presidencia por un movimiento democrático opositor, se convierte en un traidor a la democracia”, dijo esta mañana desde Palacio Nacional.

También agregó que su “diferencia de fondo” con Fox es que “engañó a millones de mexicanos que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo, siguió aplicando el salinismo como política”.