El Presidente dice que “el ataque DEA-Salinas-medios” es reacción por el caso Colosio

“A mí me gustaría que me aclarara el periodista porque él podría aclarar mucho. Además es premio mundial de periodismo, dos veces. Que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron porque estaba, parece, en Israel, y lo trajeron”, comentó el mandatario mexicano.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este miércoles que tiene una teoría sobre el origen de la publicación del reportaje del periodista Tim Golden, a quien ha señalado por ser “muy cercano” a Carlos Salinas de Gortari, sobre la investigación realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acerca de presuntos pagos del narcotráfico para su campaña de 2006.

“¿Por qué se enojaron tanto? Yo he andado buscando la explicación del porqué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que lo desechan desde hace muchos años. ¿Por qué lo sacan?”, cuestionó durante su conferencia de prensa matutina, en la que también invitó al periodista para que acuda a Palacio Nacional a relatar cómo surgió la idea del texto que se difundió en el portal ProPublica.

“Entonces ¿saben qué tengo como hipótesis? Que les molestó mucho, les preocupó algo que yo ni pensaba trascendente porque desde el principio hablé, desde que tomé posesión, que no era mi fuerte la venganza y que no iba yo a estar investigando a expresidentes. Lo dije. Hasta se llevó a cabo una consulta y aunque la mayoría pidió que se investigara a los expresidentes, como no hubo participación suficiente, no fue vinculatoria”, recordó.

“Pero son tan perversos que piensan que uno actúa de la misma manera y estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra [Luis Donaldo] Colosio porque no se sabía, bueno, yo no lo sabía. Presidente de México, no sabía hace tres meses -y tengo como principio no mentir, y no robar, y no traicionar- no sabía que [Genaro] García Luna había ingresado al Cisen, a este sistema de espionaje, junto con [Carlos] Salinas en 1989”, compartió López Obrador.

“Y no sabía que a él le toca, ya ascendido en el Cisen, ya como supervisor o jefe de operaciones, en 1994 ir a buscar, a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador que trabajaba en el Cisen. Entonces ahora recapitulando las cosas, me acuerdo de que un señor que no puedo mencionar porque hasta los jueces ahora ya me prohíben hablar de las personas, de algunos que se amparan. Bueno, pero me llamó la atención porque este señor se adelantó a decir que venía este caso de [Mario] Aburto y yo dije aquí: ¿Dónde tiene información? ¿Cuál es su fuente? Porque ni por aquí me pasaba nada”, señaló.