La asesora de Biden le dijo a AMLO que investigación de la DEA fue concluida: Bárcena

La Canciller detalló que las investigación de Estados Unidos sobre los posibles vínculos de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de delito.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó ayer que la investigación que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA) y fiscales sobre supuestos pagos del narcotráfico para la campaña de 2006 del Presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema cerrado para México y Estados Unidos, pues es antigua y se concluyó porque no se encontró ningún tipo de delito.

Al salir de Palacio Nacional, la Canciller compartió que Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad de Estados Unidos, le dijo a López Obrador que todas las investigaciones que se hicieron en Estados Unidos sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico fueron cerradas sin haber encontrado algún delito.

“En la reunión privada que sostuvimos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Liz Sherwood, asesora de la Casa Blanca, le dijo al Presidente que este es un tema cerrado para ellos, este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello”, declaró.

Fructífero encuentro entre 🇲🇽 y 🇺🇸 que refleja el espíritu de cooperación y asociación estratégica para construir una región próspera y segura en beneficio de nuestros pueblos. Gracias @LuisaAlcalde @rosaicela_ @Luis_C_Sandoval @AlmiranteSrio @arturomedinap @FGRMexico pic.twitter.com/UB2KhqM7Qj — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) February 7, 2024

“Precisamente la asesora del Presidente [Joe] Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio Presidente y de la Casa Blanca no hay ningún tema qué abordar. […] En realidad es un tema cerrado, es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral, político”, refirió la funcionaria.

La Secretaria reiteró que el reportaje de Tim Golden retoma una “investigación antigua” porque “recoge de reportajes de la DEA antiguos y para ellos este es un tema cerrado”.

Acompañada por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, la Canciller respondió a la pregunta de si para el Gobierno de México la reunión y lo dicho por la asesora estadounidense era “una disculpa”. Ante ello, dijo que no se trata de ofrecer o no disculpas, pero señaló que la respuesta no provenía directamente del Presidente Joe Bien ni del Departamento de Estado.

▶️ En Palacio Nacional, la canciller @aliciabarcena encabezó este martes la reunión bilateral del Gabinete de Seguridad de México con la delegación de Estados Unidos, liderada por Elizabeth Sherwood-Randall de @WhiteHouse, para dialogar sobre los problemas compartidos entre 🇲🇽 y… pic.twitter.com/7Qx8jOh3Fk — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2024

“No es un tema de disculpa o no. No proviene de la oficina del Presidente Biden, ni del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. Este es un tema que proviene de la DEA, y la DEA tiene sus propios cursos institucionales, pero este es un tema realmente cerrado”, acotó.

Asimismo, la Canciller descartó un posible cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, tras las declaraciones de Biden, quien aseguró que cerraría la frontera en caso de que el Congreso se lo pidiera.

“No, no va a haber eso, por supuesto que no. Esto es una propuesta que Biden está haciendo al Congreso para que tenga a él autoridades excepcionales, pero es un tema que aún no ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Es una propuesta de ellos, ya reaccionaremos cuando esto sea aprobado”, finalizó.

📸 La canciller @aliciabarcena encabezó una reunión bilateral de seguridad con 🇺🇸 para abordar problemas compartidos entre ambos países relacionados con la frontera, el tráfico ilícito de drogas y el flujo de armas. Las delegaciones discutieron cómo avanzar conjuntamente para… pic.twitter.com/0aBdlzqjZY — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2024

Ayer, el Presidente mexicano recibió en Palacio Nacional a Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad de Estados Unidos, en un esfuerzo del Gobierno de México para trabajar conjuntamente con el país de la frontera norte en una gestión ordenada y segura de la migración.

Posteriormente, la Secretaria de Relaciones Exteriores encabezó a la delegación mexicana que conversó con la comitiva estadounidense liderada por Sherwood-Randall con el objetivo de dar continuidad al diálogo sostenido entre ambos presidentes.

El pasado 1 de febrero, López Obrador exigió una disculpa por parte de la DEA, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmara que la investigación efectuada por la agencia y fiscales sobre supuestos pagos del narcotráfico en beneficio a su campaña presidencial de 2006 fue concluida y cerrada.

“Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el Presidente de México tiene autoridad moral, y tiene autoridad política. Si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, afirmó.

Por ello, el mandatario mexicano señaló que casi cancela su reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, pero que por petición directa de Biden, rectificó el encuentro con las y los funcionarios estadounidenses.

“Si ellos tienen sospechas de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un Presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé decir con la Secretaria de Relaciones Exteriores [Alicia Bárcena] a los asesores de Casa Blanca”, compartió.