AMLO eleva el tono: exige disculpa al Gobierno de EU porque la DEA lo liga al narco

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió esta mañana una disculpa por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmara que la investigación efectuada por la agencia y fiscales sobre supuestos pagos del narcotráfico en beneficio a su campaña presidencial de 2006 fue concluida y cerrada.

Desde Palacio Nacional, López Obrador arremetió en contra del periodista Tim Golden y contra el Departamento de Estado de Estados Unidos por la publicación del texto y la investigación, respectivamente.

“Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el Presidente de México tiene autoridad moral, y tiene autoridad política. Si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, afirmó.

“El Presidente [Joe] Biden debería de enterarse porque cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si ellos [Gobierno de Estados Unidos] o una institución de ellos están filtrando información y dañándome, no a mí, sino a lo que represento. Cómo vamos a estar hablando de migración, de combate a la droga, del fentanilo, si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA”, criticó.

Ya si no responden, ya externé de que no es de buena vecindad una actitud así. Es parte de su crisis, hace poco se dio a conocer que el encargado de la DEA en México estaba vinculado con narcotraficantes, y creo que lo quitaron, y no se volvió a saber nada más. Necesitan una reforma, necesitan poner orden, respetuosamente”, agregó.

Asimismo, señaló que el periodista ​Tim Golden, quien publicó el texto y quien ha sido reconocido en dos ocasiones con el premio Pulitzer por investigaciones en El Salvador y México, es un “mercenario del periodismo”, ya que presentó un reportaje “sin una sola prueba”.

“Este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico, o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba. Es periodista famoso, de los premiados, para mí, deberían darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. Cómo va a calumniar impunemente, cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas. […] No es él, él es un peón, un mercenario del periodismo, tiene que ver con el Departamento de Estado porque tampoco es la DEA en abstracto”, declaró.

Ayer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó que la investigación efectuada por la DEA y fiscales sobre supuestos pagos del narcotráfico en beneficio a la campaña de 2006 del Presidente fue concluida y cerrada.

El periodista Jesús García, del diario estadounidense La Opinión, informó que el DOJ afirmó dicha información al medio, donde precisó que la actividad indagatoria estuvo “limitada en el tiempo” y restringida en alcance únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida”.

García añadió que el diario pidió una postura oficial de la DEA sobre la indagatoria realizada por sus agentes; sin embargo, el área de atención a medios refirió la solicitud al Departamento de Justicia, entidad que se encargó de aclarar las circunstancias del cierre de la investigación.

“Hace 13 años, el Departamento siguió sus protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles”, comentó un funcionario del DOJ.

Acotó que la investigación fue “concluida”. Es decir, la indagatoria a la campaña de AMLO en 2006 está cerrada desde hace 13 años.

https://www.youtube.com/watch?v=MhHT94OIBIUAsimismo, un portavoz del DOJ defendió la actual colaboración del Gobierno mexicano contra el crimen organizado, además por su respeto a las políticas internas de los mexicanos.

“El Departamento de Justicia respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga”, añadió.

NO HAY EVIDENCIAS CONTUNDENTES DE DONACIONES, ACLARA REPORTERO

El periodista Tim Golden, quien escribió un reportaje para el portal ProPublica sobre la investigación que efectuó la DEA contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntas donaciones del narcotráfico a su campaña presidencial en 2006, señala que su texto no afirma la existencia de evidencias “contundentes” sobre tales revelaciones.

En una entrevista, Golden fue cuestionado sobre la decisión de titular la investigación con signos de interrogación, a diferencia de los medios en México que afirman que la campaña de López Obrador o AMLO –como también se le conoce— recibió el dinero del crimen organizado.

“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, explicó Golden a la pregunta expresa. “Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva”.

El periodista, quien ha sido reconocido en dos ocasiones con el premio Pulitzer por investigaciones en El Salvador y México, expone que su trabajo no inició como una “filtración”, sino como seguimiento a reportes previos sobre presuntas donaciones del narcotráfico a la campaña de AMLO.

“Había bastantes gentes que sabían de esto desde hace mucho tiempo, yo creo que queda claro que el trabajo que hicimos en ProPublica es un trabajo de muchos meses. No que alguien nos dijo: ‘Oye hay esta información, sácalo’. Nosotros no trabajamos así”, acotó Golden.

Sobre si hubo alguna evaluación del posible impacto en el proceso electoral en México, donde el 2 de junio se elegirá a una presidenta o presidente, Golden aclaró que no fue labor de ProPublica tomar esas consideraciones.

“Eso no es el trabajo nuestro. El trabajo es sacar la información de la forma más responsable que podemos, es decir con la mayor transparencia”, expuso. “Si hay algo que nosotros no podemos constatar, saber a ciencia cierta, o no publicarlo o [decidimos] presentarlo con una clara explicación de lo que pudimos saber y lo que no pudimos saber y yo creo que se hizo en este caso”.

—Con información de LaOpinión y Obed Rosas