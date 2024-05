Verstappen empata el récord de Senna de ocho poles seguidas a 30 años de su muerte

Imola, Italia, 18 de mayo (AP).- En un fin de semana de conmemoración a Ayrton Senna, el holandés Max Verstappen empató el récord del fallecido piloto brasileño de más posiciones de pole consecutivas en la Fórmula Uno. El piloto de Red Bull fue nuevamente el más veloz de la calificación para el Gran Premio de Italia del domingo.

Verstappen saldrá en el primer puesto por séptima ocasión en siete carreras este año después de que terminó primero en la clasificación del sábado con un tiempo de un minuto y 14,746 segundos por delante de los McLarens de Oscar Piastri y el ganador del GP de Miami Lando Norris.

Pero Piastri posteriormente fue penalizado tres posiciones por impedir a Kevin Magnussen de Haas en la primera qualy y saldrá desde la quinta posición. Norris pasó a la primera fila de la parrilla.

La racha de Verstappen se remonta a la última carrera del año pasado con lo que el tres veces campeón defensor de la F1 se colocó al mismo nivel de Senna con ocho poles seguidas.

☝️ This one is very special. Thanks to @redbullracing for their incredible work 💪#KeepPushing #ImolaGP pic.twitter.com/tTv5yEaktA

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 18, 2024