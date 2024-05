Lando Norris gana GP de Miami; Max Verstappen queda segundo y “Checo” Pérez, quinto

Sergio Pérez, mejor conocido como “Checo”, terminó la carrera en la quinta posición; es decir, quedó un sitio más abajo de donde comenzó el circuito.

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS).- El piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) celebró este domingo su primera victoria al imponerse en el Gran Premio de Miami, sexta prueba del Mundial, donde el líder Max Verstappen (Red Bull) abrió la puerta de manera inesperada, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) terminaron cuarto y noveno.

Norris ganó por primera vez en la F1 para confirmar que en McLaren van por buen camino, tras ya acabar bien la pasada campaña, para volver a vencer como no hacían desde 2021 en Italia. El inglés, de 24 años, aprovechó un coche de seguridad y el bajón de un Verstappen que venía de dominar en todo en Florida.

Years of heartbreaks, near misses, close calls… But today @LandoNorris, you stand on the top step of a Formula 1 podium 🍾#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/XsqwpA3xH6 — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

La lucha contra el campeón se esperaba por parte de Ferrari, pero tras el neerlandés, tercero y cuarto, entraron Charles Leclerc y Sainz. Por detrás, saliendo decimoquinto, Alonso tuvo una batalla movida por rascar unos puntos, terminando con buen ritmo al menos para, aunque noveno sin opción de más, apretar a su Aston Martin.

Después de cuatro victorias en cinco carreras, tras ganar el Sprint y lograr ambas poles en Miami, “Mad Max” encontró freno contra pronóstico el domingo al despegue hacia el tercer título mundial consecutivo. El neerlandés salió bien, pero no se marchó como acostumbra. Por detrás, su compañero Sergio Pérez estuvo cerca de hacer el trabajo sucio a Red Bull en la primera curva.

El mexicano no se llevó por poco a los Ferrari y, a quien más perjudicó, fue a Sainz, que se había puesto segundo y se vio cuarto, también superado por Oscar Piastri (McLaren). En clave española, Alonso empezó su remontada desde la salida, pero sufrió sin una buena velocidad en recta. Sainz trató de engancharse al podio sin olvidar la lotería que estaba siendo Miami por temperaturas y neumáticos.

Con las primeras paradas, el madrileño se quedó en la persecución, pero por detrás iba creciendo Norris desde el sexto puesto. Verstappen se “comió” un bolardo al límite, con coche virtual de seguridad incluido, y poco después fue el cambio de guion para Norris. Choque y coche de seguridad que aprovechó el inglés para salir en cabeza, con los neumáticos nuevos y un ritmo que no dejaba de crecer. El naranja papaya despertó a tiempo de liderar la carrera sin rival, con Verstappen sufriendo para guardar el segundo puesto. Sainz adelantó a un Piastri que, agresivo, dañó su alerón delantero, pero no pudo con Leclerc para subir al podio.

Sergio Pérez terminó quinto y los Mercedes minimizaron daños con el sexto y octavo puesto de Lewis Hamilton y George Russell, ambos fuera de la Q3 el sábado. Igualmente, a Alonso le tocó salvar el día, noveno, a gran rendimiento en un domingo que pintaba a complicado con buenos adelantamientos a Alpine, Sauber, Haas y RB.

