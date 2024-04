Max Verstappen gana el GP de China; Lando Norris y “Checo” Pérez completan el podio

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS).– El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado la victoria en el Gran Premio de China, quinta prueba del Mundial de Fórmula 1, y ha afianzado su liderato, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) han finalizado quinto y séptimo, respectivamente.

De esta manera, Verstappen suma su cuarto triunfo del curso y el número 56 de su carrera en el “Gran Circo”, que le permite asentarse en la cabeza de la clasificación del Mundial de Pilotos, todo en un circuito, el de Shanghái, en el que no se corría desde 2019 y en el que consigue ver primero la bandera a cuadros por primera vez.

Además, el británico Lando Norris (McLaren), que logra el segundo podio de la temporada para McLaren, y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) se subieron a los otros dos cajones por delante de los dos Ferrari. El monegasco Charles Leclerc finalizó cuarto, mientras que Carlos Sainz, que comenzó la cita séptimo, logró terminar en los primeros cinco de una carrera que se reinició en tres ocasiones, todas en el ecuador de la prueba.

🏆 What an amazing weekend here in China 🇨🇳. The car felt like it was on rails 🙏 @redbullracing! Thank you to all the fans, your support has been overwhelming! 👏 pic.twitter.com/1CD575xvXv

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) April 21, 2024