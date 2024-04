La Fórmula 1 revela su calendario para el 2025: ¿cuándo se correrá el GP de México?

–Con información de Europa Press

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– La Fórmula 1 ha confirmado este viernes el calendario del Mundial 2025 que volverá a tener su arranque, en marzo, en Melbourne con el GP de Australia, y que finalizará, en diciembre, con el GP de Abu Dabi, mientras que el GP de México, que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 2025..

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha presentado el calendario de pruebas que conformará el Mundial del año 2025. Un campeonato que arrancará, cuatro años después, con el GP de Australia el fin de semana del 14 al 16 de marzo, y que concluirá en Yas Marina el fin de semana del 5 al 7 de diciembre.

Por su parte, el Gran Premio de España, que se disputará en el Circuit de Catalunya, será la novena prueba del campeonato y tendrá lugar el fin de semana entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Será el tercer fin de semana consecutivo de carreras y cerrará el tríptico que formará con Imola (16-18 mayo) y Mónaco (23-25 mayo). Esta cita podría ser la última que acogiese el trazado catalán ante la entrada en 2026 de Madrid.

Tras la apertura del campeonato, este irá a Asia, con carreras en Shangái (23 de marzo), Suzuka (6 de abril). En este sentido, uno de los principales cambios con respecto al calendario de la temporada 2024 han estado motivados por el Ramadán, que se extenderá durante todo el mes de marzo de 2025, por lo que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí se disputarán durante el mes de abril el 13 y el 20 respectivamente.

La parrilla tomará rumbo entonces a los Estados Unidos para el GP de Miami (2 de mayo) y, después de su paso por Europa, retornará a América para el GP de Canadá (15 de junio). Austria (2), Gran Bretaña (6 de julio), Bélgica (27) y Hungría (3 de agosto) darán paso a las tradicionales vacaciones de verano con tres fines de semana libres hasta el Gran Premio de Países Bajos (31 de agosto).

En septiembre se disputarán las citas de Monza (7) y Bakú (21), y en octubre estarán las de Singapur (5), Austin (19) y México (26). Brasil (9), Las Vegas (22) y Catar (30) protagonizarán el tramo final antes del cierre en Abu Dabi.

