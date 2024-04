Verstappen y “Checo” Pérez saldrán en los primeros dos lugares para el GP de Japón

Suzka, Japón, 6 de abril, Japón (AP) — A Max Verstappen le preguntaron hace unos días si estaba preocupado de cara al Gran Premio de Japón. Hace dos semanas, sus frenos traseros se incendiaron y le obligaron a abandonar la carrera de Australia en la cuarta vuelta.

“No, no”, respondió el piloto holandés de Red Bull.

Fiel a su palabra, sin preocupaciones, Verstappen firmó el mejor tiempo de la sesión de calificación del sábado y saldrá desde el primer puesto en la grilla de largada en el Gran Premio de Japón el domingo, dispuesto a continuar con su dominio sin precedentes en la Fórmula Uno luego del bache en Melbourne.

El holandés paró el cronómetro en 1:28.197, es decir, 0.066 más rápido que su compañero de escudería, el mexicano Sergio Pérez. Lando Norris, de McClaren, y el piloto de Ferrari Carlos Sainz, que subió a lo más alto del podio en Australia, completarán la segunda fila.

“Estuvo bastante ajustado al final”, dijo Verstappen acerca de su compañero Pérez. “Creo que, en general, este circuito es bastante sensible con los neumáticos. Cuando realmente quienes ir al límite, no siempre sale bien”.

Verstappen no parecía del todo satisfecho con su rendimiento en el circuito de Suzuka, sugiriendo que la velocidad punta de su monoplaza no era la que esperaba.

“El caso es estar en la pole”, agregó. “Por supuesto que quieres que cada vuelta sea perfecta, pero en un circuito como este no siempre es así. En general fue un buen día, una buena posición de inicio para mañana. Y, por supuesto, mañana es lo que cuenta”.

Además, se mostró contento por salir junto al mexicano: “Es genial como equipo (…) y esperemos que mañana podamos mantenerlo”.

Verstappen conquistó los tres últimos campeonatos de pilotos, ostenta casi todos los récords de la F1 y ha cruzado la meta primero en 21 de los últimos 25 grandes premios.

Max Verstappen is the first driver since Lewis Hamilton in 2015 to start a season with 4 straight poles.

He’s only the third driver since 2000 to go 4/4 in poles to begin a season.

– Max Verstappen (2024)

– Lewis Hamilton (2015)

– Sebastian Vettel (2011) pic.twitter.com/R3uAfuKdfP

— Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) April 6, 2024