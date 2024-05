El Presidente recibe orden para retirar “mañanera” donde habla del Primer Debate

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dictó una medida cautelar contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por violar la equidad de la contienda electoral, debido a dichos en su conferencia de prensa del 15 de abril, donde habló del Primer Debate Presidencial.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- El Poder Ejecutivo deberá modificar o eliminar la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 15 de abril, donde el mandatario opina sobre el Primer Debate Presidencial por tratarse de propaganda gubernamental y afectar la contienda electoral, determinó el Instituto Nacional Electoral (INE).

En un comunicado, el INE señaló que se ordenó al Presidente eliminar o modificar “los archivos de audio, audiovisuales y versiones estenográficas de la conferencia citada alojada en plataformas electrónicas bajo su control, a la Consejería Jurídica, al Titular de la Vocería del Gobierno y al Titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), así como a cualquier otra persona que participe dentro del formato informativo multicitado”.

La medida cautelar fue aprobada durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, como una respuesta a una solicitud del Partido Acción Nacional (PAN), en la que denunció el uso indebido de recursos públicos del Presidente López Obrador.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, López Obrador violó de nueva cuenta los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda electoral. “Es procedente la medida cautelar solicitada pues, del análisis preliminar, se advirtieron manifestaciones que podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía y constituir propaganda electoral”, explicó la autoridad electoral.

La sesión de la Comisión fue privada, y los consejeros Claudia Zavala y Arturo Castillo votaron para dictar las medidas cautelares solicitadas por el PAN. Por su parte, la Consejera Rita Bell López Vences votó en contra, pues señaló que no hubo referencias específicas sobre los contendientes en el proceso electoral en el discurso del Presidente.

Por cuanto a la solicitud de medida cautelar que busca suspender la difusión de las conferencias “mañaneras”, el INE volvió a insistir en que es improcedente, “toda vez que ya existe al menos un pronunciamiento de la Comisión vinculado con esos temas”, sostuvo.

Sobre el uso indebido de recursos públicos, la Comisión de Quejas y Denuncias concluyó que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá resolver el fondo del asunto.

“Hay referencias a logros de gobierno que como tales podrían constituir una vulneración, en sede cautelar, a los principios de neutralidad, imparcialidad previstos en el 134 (de la Constitución)”, dijo el Consejero Arturo Castillo.

La Comisión también ordenó al Ejecutivo borrar de la misma mañanera un fragmento en el que López Obrador expresa que el conservadurismo estuvo presente en el debate.

¿QUÉ DIJO AMLO ESE DÍA?

En la versión estenográfica de dicha conferencia de prensa, llevada a cabo el 15 de abril en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador expresó su opinión sobre los debates del INE tras una pregunta de la prensa. “Ojalá y jueguen limpio. No puedo hablar mucho del tema, pero en mi experiencia en los debates siempre hay mano negra, siempre ha habido mano negra de parte del INE”, dijo el mandatario.

López Obrador recordó su propia historia en dichos encuentros que realizó el INE con los candidatos presidenciales en 2006, 2012 y 2018. “Cuando hablamos de debates, pueden estar marcadas las cartas o cargados los dados, pero si los representantes son buenos, saben navegar en mares, en aguas turbulentas, saben. Y el que no sabe pues se marea, no aguanta”, expresó.

También criticó que en el debate no se mencionaran los logros de su Gobierno. “Pero no es que yo esté pidiendo que hagan preguntas a modo; que reconozcan que se redujo la pobreza; que reconozcan que se redujo la desigualdad; que reconozcan que han aumentado los salarios como no sucedía en 40 años; que reconozcan de que las reservas del Banco de México son récord; que reconozcan que nunca había llegado tanta inversión extranjera como ahora…”, fue parte del discurso que dijo el Presidente en su conferencia, la cual deberá ser retirada por instrucción del INE.