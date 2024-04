La cancelación de las “mañaneras” sería “un agravio a la libertad de expresión”: AMLO

El Presidente recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había resuelto que no se puede restringir la transmisión de las conferencias de prensa.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la solicitud de la aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, de cancelar sus conferencias de prensa diarias es un “agravio a la libertad de expresión”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario cuestionó que, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que no se puede restringir la transmisión de las conferencias de prensa, suspender el espacio televisivo sería atentar contra su libertad de expresión y contra la Constitución.

“Quieren censurar las ‘mañaneras’. Están pidiendo que se cancelen las ‘mañaneras’. ¿Cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión”, señaló.

“No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen. Somos adversarios, no somos enemigos. Vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho, nada más que no estamos en una dictadura, ni de izquierda ni de derecha. En México estamos en una democracia, y la democracia entre otras cosas implica pluralidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir, no es pensamiento único”, añadió.

Además, remarcó la importancia de mantener el debate de las ideas, pero con congruencia. “No ando de gelatinoso, de blendengue, zigzagueando. No tengo como doctrina la hipocresía, no digo una cosa y hago otra”.