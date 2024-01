AMLO aplaude “mañanera” de Xóchitl a las 10am. “Los fifís no se levantan temprano”

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hoy que la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez imparta una conferencia de prensa diaria a las 10 de la mañana, y deseó que ese ejercicio no sea tan fugaz como cuando, en 2003, el PAN lo hizo para criticarlo como Jefe de Gobierno de la capital y como lo hizo también Ricardo Anaya en las campañas de 2018.

“Me enteré que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera. Me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace. Es que los fifís no se levantan temprano. Pero esa bien, es parte de la libertad”, dijo López Obrador desde Palacio Nacional la mañana de este viernes.

El Presidente de México recordó cuando José Luis Luege, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) del entonces Distrito Federal, inició conferencias de prensa en el hotel de la Ciudad de México para responder a lo que él decía en la suya.

“Cuando fui Jefe de Gobierno salieron los del bloque conservador, del PAN, que iban a la misma hora a informar. Y estuvieron dos meses, tres meses. Iban al hotel de la Ciudad de México y [daban a los periodistas[ chocolate, café con leche y pan, así como ustedes los atendemos aquí, pero no duraron. Pero yo espero que sí tarden más”.

López Obrador dijo que está de acuerdo en la conferencia de prensa de Gálvez, quien sin embargo ayer aclaró que aún no está segura de hacerla, y celebró que se genere debate.

Por su parte, Xóchitl Gálvez aclaró ayer que aún no ha tomado la decisión de hacer conferencias de prensa mañanera. Estamos haciendo cosas, creativas, interesantes. “Todavía ni la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe cuando ya tenga que se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas”.

#Nacional , medios de comunicación le preguntaron a Xóchitl Gálvez por la conferencia mañanera que se ha dicho va a ofrecer muy pronto y respondió que aún no está definida, que hay muchas ideas de su equipo de campaña pero que aún no ha elegido una opción. pic.twitter.com/HywYjd1DR7

—¿Y esas conferencias serían todos los días aquí en Ciudad de México?

—Todavía no. Todavía no. O sea, a ver. Estamos analizando varios escenarios. El equipo de campaña y eso es todavía… Yo o tengo que tomar una decisión. Mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varias propuestas. Y yo tengo que tomar la decisión de cuál tomamos. Pero no es la única. ¿No?