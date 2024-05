“Alito” estalla contra Máynez por no declinar por Xóchitl: “si le faltan, le presto”

El líder priista reiteró que el abanderado emecista no cuenta con la posibilidad de ganar la contienda, y señaló al partido de Máynez “les hizo falta carácter”.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estalló contra el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, luego de que este declinara la presión de la coalición opositora para que decline por Xóchitl Gálvez en la contienda electoral y así, intentar hacer frente a Morena.

Durante una entrevista en en Orizaba, Veracruz, el líder priista reiteró que el abanderado emecista no cuenta con la posibilidad de ganar la contienda, a pesar de que Máynez ya cuenta con la mitad de la intención de voto de Xóchitl, según el Barómetro Bloomberg.

Su ofensiva contra Máynez fue tal, que llegó a los insultos, esto bajo la frase directa: “Si le hace falta huevos, yo le presto”.

“Son momentos de tomar definiciones en todo el País. Salieron muy varoncitos, ¿no? Y luego les hizo falta carácter […] hay que defender a México. Esto no es una borrachera en un palco de futbol”, añadió.

Ah caray, Alito, bien "machito" dice que le presta blanquillos a Jorge Álvarez Máynez. Cuánto autoritarismo y desesperación hay en la oposición. pic.twitter.com/feDvXnYp53 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) May 16, 2024

Previamente, Alejandro Moreno Cárdenas ofreció renunciar a la presidencia del tricolor y a su candidatura al Senado a cambio de que Jorge Álvarez Máynez decline a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la oposición.

“A pocos días de la elección, ha quedado claro que el partido de Movimiento Ciudadano y su candidato no tienen ninguna posibilidad de ganar la Presidencia de México, y que sólo representan un espacio en la boleta electoral para dividir el voto de la oposición“, dijo en un video compartido a través de sus redes sociales.

“Alito”, como se le conoce en el ámbito político, aseguró que “ni la opinión pública ni la opinión publicada le otorgan a Jorge Álvarez Máynez ninguna posibilidad de obtener el triunfo”, ya que su “candidatura es vista por millones de mexicanas y mexicanos como una muestra de terquedad y ambición política”.

“La única opción de la oposición para ganar la Presidencia de la República es Xóchitl Gálvez Ruiz. Con madurez, responsabilidad política y un profundo sentido patriótico, quiero hacer un llamado al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Máynez. Si antes del Tercer Debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Máynez declina en favor de Xóchitl Gálvez, y destina todo su tiempo aire en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez; yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura en el Senado de la República”, planteó.

“Reitero: declinar en favor de Xóchitl Gálvez, y ceder los nueve millones de spots para radio y televisión que le restan al partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil. A cambio, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República, tal como el candidato Jorge Álvarez Máynez lo solicitara en numerosas entrevistas consignadas por todos los medios de comunicación”, agregó Moreno Cárdenas.

De acuerdo con sus propias palabras, esta es una respuesta seria y responsable, la cual está dispuesto a “firmar ante la autoridad competente”. Asimismo, el priista destacó que pone la propuesta sobre la mesa, “consciente del momento histórico que enfrentamos”.

“Soy un político profesional y me mueve una férrea lealtad a la Patria y a nuestro gran país. Siempre voy a servir a México donde quiera que esté y como la situación lo amerite. En mi carrera política podrán criticarme y podrán calumniarme, pero ante todo soy un mexicano que ama a su país. Si el costo por defender a México e impulsar a nuestra candidata Xóchitl Gálvez es renunciar a mi candidatura y al partido, lo asumo con la frente en alto”, subrayó.

“Al partido de Movimiento Ciudadano le digo: no habrá 2030 sin antes pasar por el próximo sexenio, y México no aguantará seis años más de la gran tragedia y desgracia que es Morena. Demuestren que están del lado de México, y de millones de mexicanas y mexicanos preocupados por el rumbo que lleva la Nación. Demuestren que no están aferrados al poder y que de verdad quieren servir al pueblo de México. Las decisiones importantes se toman con firmeza y carácter. En este momento la decisión está de su lado”, concluyó el líder del tricolor.

JORGE SE ACERCA A XÓCHITL

La intención de voto de Jorge Álvarez Máynez ha crecido para alcanzar un 13 por ciento en el Barómetro Electoral Bloomberg de cara al último debate presidencial de este domingo 19 de mayo, pero sobre todo en medio de los diferentes llamados del bloque PRI-PAN-PRD para que decline a favor de su candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se ha ido acercando cada vez más.

Este Barómetro Electoral presume haber sido “el pronóstico más preciso de la victoria de López Obrador” hace seis años y por lo mismo Bloomberg indicó que en este proceso retomaría esta medición para rastrear la carrera presidencial de 2024. En ese sentido, este ponderado precisa que no toma en cuenta el efecto de los votantes indecisos y de las personas que declinaron responder a las encuestas.

Esta última edición del Barómetro Electoral cuenta con dos nuevas encuestas añadidas. Las cifras muestran que Máynez llega a una intención de voto del 13 por ciento restándole apoyo a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, que se mantiene fuerte con 57 por ciento de intención, su nivel más bajo en esta medición. No obstante, los datos arrojan que Claudia Sheinbaum se ha sostenido alrededor del 60 por ciento de las preferencias electorales. El mayor nivel alcanzado por Sheinbaum desde noviembre pasado se dio el 10 de enero cuando alcanzó un 66.3 por ciento.

Bloomberg indica en el texto de ​​Carolina Millan y Rafael Gayol que con el nivel alcanzado por el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano “no es de extrañar que cada vez haya más peticiones para que Máynez decline a favor de la principal candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. El líder del PRI, uno de los principales partidos de la coalición de Gálvez, llegó incluso a decir que renunciaría a su cargo y a su propia candidatura al Senado si Máynez se retira antes del próximo y último debate presidencial, el 19 de mayo”.

“Es poco probable que eso ocurra, ya que Máynez califica la maniobra de acto de ‘desesperación’. Aun así, incluso miembros de su propio partido le han pedido que se aparte para derrotar al partido gobernante. Por supuesto, aún en el escenario poco probable de que Máynez abandone la carrera y todos sus partidarios apoyen a Gálvez, Sheinbaum seguiría manteniendo una cómoda ventaja en las encuestas”.

Lo cierto es que este nivel alcanzado por Máynez es el más alto que ha registrado el Barómetro Electoral de Bloomberg. Los datos muestran, de hecho, que ya ha rebasado los niveles que alcanzó Samuel García, el Gobernador de Nuevo León que se bajó de la contienda antes de iniciar, y que llegó a alcanzar un 10 por ciento. Hoy, Máynez ya supera esa cifra.

Xóchitl Gálvez, a su vez, registró hace un mes su mejor intención de voto, según este Barómetro, con el 35 por ciento. Su peor nivel lo tuvo en noviembre con un 25.8 por ciento. Hoy se ubica en 30 por ciento.

— Con información de Obed Rosas