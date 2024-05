Biden y Trump aceptan participación en 2 debates. El primero será el 27 de junio

Por Zeke Miller, Jill Colvi y Josh Boak

Washington, 15 de mayo (AP) — El Presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump acordaron este miércoles celebrar dos debates de campaña, uno en junio y otro en septiembre, pero sus equipos aún están muy distanciados en detalles clave como el escenario y las reglas básicas para los posibles enfrentamientos.

El rápido acuerdo en la agenda para enfrentarse siguió al anuncio del demócrata de que no participaría en los debates presidenciales de otoño patrocinados por la comisión apartidista que los ha organizado durante más de tres décadas.

La campaña de Biden propuso que el primer encuentro se lleve a cabo a finales de junio y el segundo en septiembre, antes de que comience la votación anticipada. En un mensaje en su red social Truth Social, Trump respondió que estaba “listo y disponible para debatir” contra Biden en las fechas propuestas.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.

Now he’s acting like he wants to debate me again.

Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u

— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024